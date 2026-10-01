中嗆日議擁核「沒討價還價餘地」 直呼高市早苗不稱首相

AI摘要 文章摘要整理： 中國外交部對高市早苗的稱呼出現降格變化，並在日本防衛大臣提及核武與核潛艇討論後，強調日本禁核義務不可討價還價。

中國外交部對日本 首相高市早苗 的公開表述近日出現變化。9月30日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應日本防衛大臣小泉進次郎 提出「不設禁忌討論核武器和核潛艇」時，直接以「高市早苗」稱呼，未再冠以「日本首相」等身分頭銜。有媒體注意到，這是中方公開表態中較為明顯的稱呼變化。

綜合媒體報導，中方對高市早苗的稱呼逐步變化；高市早苗上台初期，中方外交部公開表述通常使用「日本首相高市早苗」或「高市早苗首相」。在其發表涉華、涉台言論後，相關表述一度改為「日本執政當局」，其後又出現「日本當政者」的說法。至9月30日，郭嘉昆回應核武議題時則直接稱「高市早苗」。

此次稱呼變化之際，中日雙方在安全及核政策問題上的分歧受到關注。日本防衛大臣小泉進次郎日前表示，在修訂國家安全保障戰略等「安保三文件」時，不應排除討論擁有核武器及核動力潛艇，應「不設禁忌、不預設結論」進行討論。

對此，郭嘉昆表示，「擁有核武器不是日方想不想討論的問題。」他指出，日本是「不擴散核武器條約」無核武器締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器，是日本應履行的國際法義務，「沒有討價還價的餘地」。

郭嘉昆並指出，高市早苗今年2月曾重申堅持「無核三原則」，日本代表在5月出席「不擴散核武器條約」審議大會期間，也多次確認不改變相關立場。對於日本防衛部門現職負責人提出「不設禁忌」討論核武器與核潛艇，郭嘉昆批評這與日本此前所宣示的「無核三原則」存在明顯差異。

郭嘉昆又表示，近年日本加速軍事安全政策調整，並強化所謂「延伸威懾」安排。中方認為，日本應恪守「無核三原則」，嚴格履行「不擴散核武器條約」義務。