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日常幫手 中國生成式AI用戶 突破7億人 普及率超過50%

記者謝守真／綜合報導
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中國互聯網絡訊息中心發布最新報告，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7...
中國互聯網絡訊息中心發布最新報告，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國生成式AI用戶已突破7億、普及率逾50%，從嘗鮮工具轉為日常幫手，同時帶動本土大模型、產業應用與算力基建快速升級。

中國生成式人工智慧（AI）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心9月29日發布最新報告，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。報告並指，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等中企陸續推出兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自中國團隊。

央視新聞指，中國互聯網絡訊息中心政策與國際合作所發布「生成式人工智慧應用發展報告（2026）」顯示，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模突破7億人，普及率超50%。報告指出，生成式AI正從少數人的「嘗鮮工具」，轉變為大多數人的日常幫手，應用場景日益多元，智慧設備也帶動智慧消費潛力釋放。

報導指出，AI綜合助手、AI效率辦公等應用年比增長均超過100%。76%用戶會使用生成式AI回答問題；生成圖片、影片、撰寫文稿，以及整理工作總結、會議紀要等占比分別為47.8%、37.6%及32.5%。其中，AI綜合助手、AI搜尋引擎、AI生活助手是截至今年7月網友使用最多的3類應用，月均使用次數遠高於其他類別。

智慧消費方面，人民網提到，38.7%的網友近半年曾在網路購買智慧硬體設備，其中可穿戴設備及3C數位產品是主要入口；購買過智慧可穿戴設備的網友占20.2%，購買智慧手機、平板電腦等3C數位產品的占18.2%。

在AI產業發展方面，中國AI自主創新步伐加快。深度求索、月之暗面等中國本土企業先後發布多個兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自中國團隊，中國國產模型與國產算力晶片加速適配。報導指，AI應用已拓展至鋼鐵、有色金屬、電力及通信等重點行業，進入產品研發、品質檢測及客戶服務等環節。

至於具身智慧，2026年上半年中國人形機器人整機產品超過400款，預計全年整機產量將突破10萬台，應用場景涵蓋工業生產、醫療手術及生活服務等領域。央視報導，辦公智能體及AI眼鏡等產品也陸續出現。

算力方面，截至今年6月，中國智慧算力規模達2185EFLOPS，年比增長177%。首個全國產10萬卡AI超集群已投入運行，晶片、計算、存儲、網路、散熱等核心軟硬體均採用國產技術。此外，中國已累計培育建設16個國家級先進製造業集群。

精華 FAQ

  • 根據中國互聯網絡訊息中心最新報告，截至今年上半年，中國生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%，顯示這類應用已進入全民化擴散階段。

  • 報告顯示，76%用戶會用生成式AI回答問題，另有不少人用來生成圖片、影片、撰寫文稿，以及整理工作總結和會議紀要，顯示其已深入辦公與生活場景。

  • 內文指出，DeepSeek、月之暗面等推出兆級參數開源模型，國產算力加速適配；智慧算力達2185EFLOPS，具身智慧方面人形機器人產品已超過400款。

人工智慧

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