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中新型電池產業規畫 全固態電池2030年初步規模化應用

記者林宸誼／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國發布新型電池產業十五五規畫，目標2030年推動全固態電池規模化應用，並以鋰電、鈉電與液流電池協同發展，強化其作為新型能源體系基礎的戰略地位。

中國工信部等7部門近日聯合發布「新型電池產業發展十五五規畫」，明確提出，到2030年全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到1.5萬次，龍頭企業產品缺陷率降至PPB級別，即每10億個產品中僅有極少數不良品。

經濟觀察報報導，規畫將新型電池產業定位為構建新型能源體系、培育新質生產力的重要支撐。中國電子信息產業發展研究院黨委書記劉文強指出，先前新型電池多被視為零部件，此次規畫將定位升級為多領域電動化和新型能源體系的底層基礎。

劉文強認為，這一定位調整代表新型電池不僅服務於新能源汽車，還將會成為新型儲能、低空經濟、智慧型機器人等新興支柱產業的共性技術底座。

在技術路線上，規畫提出構建以鋰電池為主，鈉電池、液流電池等協同發展的產品供給體系，並明確加快突破全固態電池產業化技術。

這一路線圖與當前的產業進展形成呼應。據行業機構EVTank預測，全固態電池於2027年進入小規模量產階段，2030年全球出貨量將達到614.1GWh。

鈉電池方面，寧德時代已於今年發布輕商領域首款量產鈉離子電池，並計畫年內實現GWh級儲能系統交付。

車百會理事長張永偉判斷，全固態電池將在2030年前後初步具備規模化應用條件，電芯能量密度，也將進一步提升至400Wh/kg至500Wh/kg。

中國「十四五」期間，中國新型電池產業總產值突破1兆元，量產電池單體能量密度超過300Wh/kg，循環壽命最高超過1.2萬次，已建成涵蓋材料、電池單體、系統集成、回收利用的完備產業體系。

據南韓研究機構SNE Research數據，2026年上半年全球動力電池裝車總量達608.5GWh，7家中國企業合計市占達72.4%，與上年相比提升1.5個百分點，創同期歷史新高。

儲能電池領域優勢更為突出，中國電池企業包攬全球儲能電池出貨量前10，合計占據89%的市占，其中寧德時代以125GWh出貨量居全球首位。

精華 FAQ

  • 規畫最核心的目標，是推動新型電池成為新型能源體系的重要底座，並在2030年讓全固態電池初步實現規模化應用，同時提升長壽命與高可靠性表現。

  • 規畫提出以鋰電池為主軸，搭配鈉電池、液流電池等協同發展，並加快突破全固態電池產業化技術，形成多路並進的產品供給體系。

  • 十四五期間，中國新型電池總產值已突破1兆元，量產單體能量密度超過300Wh/kg，循環壽命最高超過1.2萬次，且在動力與儲能電池市場都具全球領先地位。

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