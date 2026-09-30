我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

重慶永川國際班列首發 渝西國貿出海路更寬

中國新聞組╱北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

重慶永川欄杆灘專用線開出首趟國際班列，採鐵路加海運模式連接欽州港，並同步啟用無水港與合作簽約，提升渝西地區外貿物流效率。

一列滿載長城汽車KD件、理文紙品等產品的國際班列28日從重慶永川欄杆灘鐵路樞紐站駛出，這是西部陸海新通道永川欄杆灘專用線開出的首趟國際班列，標誌著渝西地區再添一條通達國際市場的物流新通道。 　　

中新社報導，此次首發班列採用「鐵路+海運」多式聯運模式，共搭載36個40英尺集裝箱，包括長城汽車KD件27箱、理文紙品9箱。貨物從重慶永川出發後，經鐵路直達廣西欽州港，再通過海運發往巴西泰國等地。 　　

港資企業重慶理文造紙生產基地2006年落戶永川，年產包裝紙90萬噸、生活原紙54萬噸、竹木漿43萬噸，產品出口至東南亞、東亞、歐洲等地。

「欄杆灘鐵路專用線建成投用後，將大幅提升物流便利性和運輸時效，拖車成本預計下降20%以上」。重慶理文造紙有限公司總經理黃志聰表示，專用線進一步豐富了企業物流運輸選擇，有助於增強企業供應鏈穩定性。

當天，廣西北部灣港務集團永川「無水港」同步揭牌。該「無水港」將進一步推動港口服務向內陸延伸，推廣多式聯運一單制、一箱制，推動訂艙、報關、裝箱、結算等服務功能向永川前置，讓企業在內陸即可更加便捷地對接國際物流通道。

首發儀式上，重慶市永川區人民政府與陸海新通道運營重慶有限公司簽署共建陸海新通道合作協議，圍繞班列開行、貨源組織、集散分撥、企業「走出去」和產業「引進來」等領域，雙方將深化合作。

欄杆灘專用線全面建成開通後，年內計劃發運西部陸海新通道班列12列，並逐步推動班列常態化運行，進一步完善重慶西部陸海新通道集疏運體系，也為渝西地區產業更便捷地連接國內國際市場提供了新選擇。

精華 FAQ

  • 這是西部陸海新通道永川欄杆灘專用線開出的首趟國際班列，代表渝西地區新增一條通往國際市場的物流通道，也為企業出口提供更穩定的運輸選擇。

  • 班列共搭載36個40英尺集裝箱，包含長城汽車KD件27箱與理文紙品9箱。貨物先經鐵路到廣西欽州港，再透過海運發往巴西、泰國等國家。

  • 無水港將把訂艙、報關、裝箱、結算等服務前置到永川，讓內陸企業更方便銜接國際物流；專用線則可提升時效、降低拖車成本，並強化供應鏈穩定性。

巴西 泰國 供應鏈

上一則

上海房市新政 提高預售門檻、推現房銷售定金3%

下一則

北京動物園抓「毛毛蟲」賽 冠軍10張門票 抓4000條才第二名

延伸閱讀

鑽機啟動 哈德遜河時隔百年將再添隧道

鑽機啟動 哈德遜河時隔百年將再添隧道
鴻海電動車跨國布局再報捷 將攜手德國及中國夥伴

鴻海電動車跨國布局再報捷 將攜手德國及中國夥伴
婚檢查出愛滋病 中國醫師不用保密了 重慶立法畫出新界線

婚檢查出愛滋病 中國醫師不用保密了 重慶立法畫出新界線
中國衛星導航產業 搶海外5年1兆人民幣商機 有望打破美GPS壟斷

中國衛星導航產業 搶海外5年1兆人民幣商機 有望打破美GPS壟斷

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了