重慶永川國際班列首發 渝西國貿出海路更寬

AI摘要 文章摘要整理： 重慶永川欄杆灘專用線開出首趟國際班列，採鐵路加海運模式連接欽州港，並同步啟用無水港與合作簽約，提升渝西地區外貿物流效率。

一列滿載長城汽車KD件、理文紙品等產品的國際班列28日從重慶永川欄杆灘鐵路樞紐站駛出，這是西部陸海新通道永川欄杆灘專用線開出的首趟國際班列，標誌著渝西地區再添一條通達國際市場的物流新通道。

中新社報導，此次首發班列採用「鐵路+海運」多式聯運模式，共搭載36個40英尺集裝箱，包括長城汽車KD件27箱、理文紙品9箱。貨物從重慶永川出發後，經鐵路直達廣西欽州港，再通過海運發往巴西 、泰國 等地。

港資企業重慶理文造紙生產基地2006年落戶永川，年產包裝紙90萬噸、生活原紙54萬噸、竹木漿43萬噸，產品出口至東南亞、東亞、歐洲等地。

「欄杆灘鐵路專用線建成投用後，將大幅提升物流便利性和運輸時效，拖車成本預計下降20%以上」。重慶理文造紙有限公司總經理黃志聰表示，專用線進一步豐富了企業物流運輸選擇，有助於增強企業供應鏈 穩定性。

當天，廣西北部灣港務集團永川「無水港」同步揭牌。該「無水港」將進一步推動港口服務向內陸延伸，推廣多式聯運一單制、一箱制，推動訂艙、報關、裝箱、結算等服務功能向永川前置，讓企業在內陸即可更加便捷地對接國際物流通道。

首發儀式上，重慶市永川區人民政府與陸海新通道運營重慶有限公司簽署共建陸海新通道合作協議，圍繞班列開行、貨源組織、集散分撥、企業「走出去」和產業「引進來」等領域，雙方將深化合作。

欄杆灘專用線全面建成開通後，年內計劃發運西部陸海新通道班列12列，並逐步推動班列常態化運行，進一步完善重慶西部陸海新通道集疏運體系，也為渝西地區產業更便捷地連接國內國際市場提供了新選擇。