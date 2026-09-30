我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

中國房市大利多 全面補貼房貸 釋穩內需訊號

記者葉文義黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國首次推出全國性補貼房貸利息政策。(中新社)
中國首次推出全國性補貼房貸利息政策。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國推出全國性房貸利息補貼，首次以中央財政直接支持商業性個人住房貸款，鎖定首套房與中低收入族群，藉由降房貸壓力提振房市與內需。

中國推出全國性補貼房貸利息政策。中國財政部、人民銀行、金融監管總局29日聯合對外發布通知，明確自10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策。這是中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息，可助推房市「金九銀十」行情外，也釋放「穩內需」信號。

該政策透過財政金融協同發力，支持城鄉居民剛性住房需求的釋放，新市民、青年人、城市工薪家庭等群體有望明顯受益。

新華社報導，此次發布的通知明確，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支援：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換；二是所購住房建築面積不超過120平方米；三是所購住房價格不超過150萬元(人民幣，下同)。

根據通知，可享受貼息的貸款規模最高可達100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，貼息期限最長5年。

按目前中國首套住房商業性個人住房貸款利率水準，相當於優惠了利率的三分之一，貼息期限最長5年。例如，對於一筆長期限的100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近人民幣5萬元。

該政策針對性強，21世紀經濟報導指出，粵開證券首席經濟學家羅志恆分析，主要目標是降低新市民等中低收入群體的房貸負擔，使購房居民騰出的資金可以用於新的消費，對穩消費也有積極意義。

國海證券首席經濟學家夏磊指出，這是中央財政首次拿出真金白銀支持購房需求，有巨大信號意義，此前穩房市政策，主要集中在供給端，比如保交樓、收儲存量房轉為保障房；這次貼息，將直接減少房貸壓力、提高資產回報率，提升房產吸引力，有助於穩定房地產市場。

精華 FAQ

  • 政策自10月1日起實施，由財政部、人民銀行與金融監管總局聯合發布通知，屬於中央財政首次對商業性個人住房貸款直接貼息，顯示政策力道明顯加大。

  • 須同時符合3項條件：使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房、房屋建築面積不超過120平方米，且所購住房價格不超過150萬元，存量貸款置換不在範圍內。

  • 政策最高可補貼100萬元貸款、年化1個百分點，最長5年，等於明顯降低房貸成本。分析認為可減輕新市民與工薪家庭負擔，釋放消費能力，並提升房產吸引力、穩定房市。

利率 財政部

上一則

亞運／4×100米逆轉奪冠 陳妤頡總結亞運3金1銀：我真牛

下一則

觀察站／數家神祕金融央企現身 中國「秋招」意外掀熱潮

延伸閱讀

中國推出全國性補貼房貸利息政策 最高省5萬人民幣

中國推出全國性補貼房貸利息政策 最高省5萬人民幣
中國救房市 傳全國性補貼房貸利息 總額度上看1000億元人民幣

中國救房市 傳全國性補貼房貸利息 總額度上看1000億元人民幣
北京房市新政 推現房銷售 要求訂金不得超過房價1%

北京房市新政 推現房銷售 要求訂金不得超過房價1%
中國10上市銀行上半年零售貸款縮水 個貸不良率續承壓

中國10上市銀行上半年零售貸款縮水 個貸不良率續承壓

熱門新聞

中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了