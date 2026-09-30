觀察站／數家神祕金融央企現身 中國「秋招」意外掀熱潮

圖為高校畢業生暨新疆維吾爾自治區秋季招聘大會，日前在烏魯木齊市舉辦。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月秋招提前升溫，數家低調金融央企如中債登、國開金融、中國國新與中國信保現身招募，吸引高失業壓力下的年輕人關注。

即將跨入10月，10月從來是中國的大事之月，今年10月大事，首推中共 20屆五中全會，那是中共的政治大事，另外還有件大事叫「秋招」，那是中國年輕人的大事，因為在年輕人失業率高企的年代，謀生第一。而「秋招」未臨，有神祕金融央企意外現身。

所謂「秋招」，早在7月學期結束開始，持續到年尾，最重頭活動在10月。這回「秋招」有數家神祕金融央企意外現身，如中債登、國開金融、中國國新。

中債登全名中國國債 登記結算有限公司，具體業務是中國幾乎所有債券 業務的登記、托管、結算都從這走，是中國債券市場的總後台。中債登總部在北京，上海也有總部，還有深圳公司，年輕人被招了就去這三個城市，能拿到三城戶籍，再說年薪25萬人民幣起跳。

國開金融是中國國家開發銀行的全資子公司，主要業務是從事股權投資、投資管理。與其他投資機構最大的區別，是在項目層級不像商業投行更多做企業級交易，而管的是「一帶一路」、跨境基建、戰略性新興產業等國家級大項目。

再看中國國新，主要負責是央企股權重組、資產管理和國家級基金運作。中國國新手中項目，動不動就是百億人民幣級別，業務上有大量海外併購和跨境資管。

還有一間也十分低調的中國信保，即中國出口信用保險公司，這是中國唯一承辦出口信用保險業務的國有政策性保險公司，最厲害的業務，是中國企業出海做生意貨款收不回來，就得找中國信保來兜底。學外語學到小語種的年輕人，除了去外交部，最多崗位的就是中國信保。