回擊中美脫鉤論？ APEC工商領導人峰會 美企報名最積極

中國貿促會發言人王文帥29日發布，今年11月17日至18日，貿促會將在深圳舉辦APEC工商領導人峰會。會議規模約1000人，其中美國企業報名尤為積極，美國是目前報名企業數量最多的經濟體。(取材自21世紀經濟)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳將於2026年主辦APEC工商領導人峰會，美國企業報名最積極，帶動外界解讀為回擊中美脫鉤論；同時歐盟卻研議強化對中經貿防衛工具，形成鮮明對比。

2026年APEC 工商領導人峰會11月將在深圳登場，美國企業搶先展現高度參與意願，包括蘋果、谷歌 、微軟、亞馬遜 等跨國企業都提交參會申請，美國企業報名數量居各經濟體之首，而美中貿易委員會會長表示中美合作是無法阻擋的歷史趨勢，都被指「回擊中美脫鉤論」。就在美企積極布局APEC工商交流之際，歐洲卻傳出法國、德國研議改革歐盟「反脅迫工具」（ACI），中美歐之間不同的經貿動向，引發關注。

中國貿促會29日宣布，2026年APEC工商領導人峰會將於11月17日至18日在深圳舉行，目前已有約1000名工商界人士報名，峰會主題為「共促繁榮，共贏未來」。從目前報名情況來看，美國企業參與最為踴躍，除蘋果、谷歌、微軟等科技巨頭，還包括亞馬遜、沃爾瑪及埃克森美孚，產業橫跨半導體、人工智慧、生物醫藥、能源、金融、物流、化工、航空航天、製造及消費零售等領域。

此次美企大規模報名，也讓外界更加關注中美企業之間的經貿往來。近期中美高層持續接觸，相關會晤被認為有助於穩定雙邊經貿關係及企業信心。中國貿促會方面也表示，中美企業經貿合作具有深厚基礎，企業界持續關注雙方交流合作。

而美中貿易委員會會長譚森接受「中國日報」專訪時表示：「中美兩國領導人都致力於投入必要的時間和精力，真正建設和穩定兩國關係。地球上擁有最具創新活力企業的國家，就是美國和中國。儘管雙方可能存在摩擦待解決的問題，但加強合作符合 國共同利益，「這就是歷史的趨勢，無法阻擋」。

值得注意的是，在美國企業積極參與APEC之際，歐盟對中國的經貿政策則傳出另一項動向。據Dossier Bruselas報導，法國與德國正研究改革歐盟被稱為「貿易火箭炮」的「反脅迫工具」（ACI），希望讓相關機制在面對經濟脅迫時能更快發揮作用，提高對特定國家採取貿易限制措施的效率，例如使歐盟能迅速將中國排除在歐洲市場之外。

不過，目前相關方案仍處於研議階段，尚未正式定案。對於歐盟可能強化相關工具，中國商務部表示，如果歐盟對中國企業或產品採取新的貿易限制措施，中方將作出堅決回應。

一方面，美國大型企業積極報名深圳APEC工商領導人峰會；另一方面，歐洲持續討論強化經貿防衛工具。隨著全球經貿環境持續變化，企業端的交流意願與各國政策走向，也呈現值得觀察的不同訊號。