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協助飛行員培訓…解放軍第3座海外基地 寮國班根機場掛牌

記者陳湘瑾／綜合報導
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班根機場距離中南半島各國首都大都不足1000公里，地理位置相當有優勢。圖為今年初...
班根機場距離中南半島各國首都大都不足1000公里，地理位置相當有優勢。圖為今年初還在建設的機場工程。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍與寮軍在班根機場成立聯合保障和訓練中心及航空學院，中方稱為協助寮方培訓飛行員，但外界認為這可能成為解放軍在海外的第3個基地。

解放軍與寮軍的「班根機場聯合保障和訓練中心」以及「中寮友誼航空學院」29日掛牌運行，中方表示，相關機構是用於幫助寮方加強空軍飛行員培養訓練。這也被視為是繼駐吉布地保障基地、中柬雲壤港聯合保障和訓練中心後，解放軍在海外的第三個軍事基地。

解放軍2017年在吉布地設立「保障基地」，去年在柬埔寨雲壤港的「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」也正式啟用，如今則是掛牌運行「中寮班根機場聯合保障和訓練中心」。

據中國國防部介紹，相關設施是由雙方共同維持正常運轉，其建設和使用是中寮兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐。中方強調，相關設施不針對任何第三方，有利於進一步密切兩軍務實合作，維護地區和平穩定。

社群平台X上有OSINT觀察者引述衛星影像資料指出，相關工程約從去年10月開始，至今年9月已大致成形，其中最長跑道約達2000公尺，未來仍可能進一步擴建。至於這座設施，未來是否可能供解放軍戰機部署或輪駐，目前仍缺乏公開資訊佐證。

中國「航空知識」主編王亞男分析，這一機場是「寮國方面主動邀請、中方跟進的產物」。寮國人民軍空軍部隊是東南亞規模最小的空中力量之一。中國未來可能向寮國出口殲10系列，提升在東南亞的前沿存在，班根機場位於中南半島「核心腹地」，如部署殲10戰鬥機，有效作戰半徑可涵蓋整個中南半島。目前該機場僅是掛牌運行未正式投入使用，還需由北京派遣工程團隊大規模翻修。

至截稿時，寮國國防部、寮國通訊社等官方管道尚未見相關消息。而去年中國國防部對外公布中柬雲壤港聯合保障和訓練中心正式掛牌運行的消息時，曾表示雙方僅派駐必要人員共同維持中心正常運轉；柬埔寨當時也否認中國中國獲得獨家軍事使用權。

精華 FAQ

  • 29日掛牌的是「班根機場聯合保障和訓練中心」與「中寮友誼航空學院」，由中寮雙方共同維持運轉。中方表示，其主要用途是幫助寮方加強空軍飛行員培養與訓練。

  • 因為它與解放軍在吉布地的保障基地、柬埔寨雲壤港聯合保障和訓練中心類似，都具軍事合作與後勤保障色彩，因此被部分觀察者視為解放軍在海外的第3個軍事基地。

  • OSINT觀察者指出，相關工程自去年10月起動工，最長跑道約2000公尺，未來仍可能擴建；但是否供解放軍戰機部署或輪駐，目前缺乏公開資訊佐證，仍待進一步觀察。

解放軍 柬埔寨

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