中日聯合聲明54年 北京籲日本回歸四個政治文件初心

9月29日是「中日聯合聲明」發表54周年，中國外交部發言人郭嘉昆敦促日本當政者以實際行動回歸中日四個政治文件的初心和原點。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 中日聯合聲明54周年之際，北京重申四個政治文件的重要性，要求日本回歸初心，同時在台灣與安全議題上持續交鋒，但經貿交流仍未中斷。

29日是「中日聯合聲明」發表54周年，中日關係卻再度陷入緊張。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會表示，54年前中日兩國以聯合聲明實現邦交正常化，日本 當時明確表示充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割一部分的立場。面對當前雙邊關係的困境，中方再次要求日本「回歸」中日四個政治文件的初心和原點。

1972年9月29日，中國國務院總理周恩來與日本首相田中角榮在北京簽署「中日聯合聲明」，宣布結束兩國間不正常狀態並建立外交關係。聲明中，日本政府承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；中國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府表示「充分理解和尊重」中方立場，並堅持遵循「波茨坦公告」第8條。

北京將1972年「中日聯合聲明」、1978年「中日和平友好條約」、1998年「中日聯合宣言」及2008年「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，統稱為中日四個政治文件。

郭嘉昆指出，四個政治文件為處理歷史、台灣等重大原則問題確立政治規範，「不應歪曲、不該倒退，更不容破壞」。他並將當前中日關係的緊張，歸因於中方所稱的「政治基礎遭到嚴重破壞」，並批評日本領導人涉及「台灣有事」相關表述。

就在「中日聯合聲明」周年前夕，中日高層與商界人士也展開接觸。日本前外相、現任日本國際貿易促進協會會長岩屋毅率團訪問中國，28日先後獲中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，以及國務院副總理何立峰會見。

何立峰從經貿角度釋放訊息，表示中國始終歡迎日本企業赴中國發展、共享市場機遇，希望日本國貿促把握「正確歷史方向」，為推動中日經貿合作發揮作用。這顯示在政治與安全議題持續緊張之際，雙方仍保留經貿與民間交流管道。

另一場交鋒則發生在聯合國。日本首相高市早苗日前在聯大一般性辯論中再次呼籲刪除「聯合國憲章」中的「敵國條款」，中國常駐聯合國副代表孫磊28日行使答辯權表示反對，認為相關條款具有歷史與現實意義，並要求日本停止所謂「再軍事化」行徑。

日方則表示，「敵國條款」早已不具實際作用。日本外相茂木敏充29日說，聯大1995年已通過認定相關條款「死文化」的決議，2005年聯合國首腦會議成果文件也曾由包括中國在內的會員國以共識方式確認刪除「敵國」字眼的意向，因此日本認為任何國家均無援引該條款的空間。

中日雙方目前雖仍維持外交與經貿接觸，但政治互信能否恢復，仍是兩國關係主要課題。