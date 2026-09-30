中美關係和緩「另類信號」? 黃仁勳、蘇姿丰任清華顧問
清華大學宣布黃仁勳、蘇姿丰加入經管學院顧問委員會，引發外界聯想為中美關係和緩訊號，也凸顯兩人與中國學界及產業界的持續互動。
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清華大學宣布黃仁勳、蘇姿丰加入經管學院顧問委員會，引發外界聯想為中美關係和緩訊號，也凸顯兩人與中國學界及產業界的持續互動。
清華大學29日宣布，Nvidia（輝達，另譯英偉達）創辦人兼執行長黃仁勳、AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰正式成為該校經濟管理學院顧問委員會新任委員。有媒體指出，由於正值「川習二會」後，相關消息的發布，不只凸顯黃、蘇二人積極維持與中國學術界及企業界深厚關係，也可視為中美關係和緩的「另類信號」。
據悉，蘋果執行長庫克、特斯拉創辦人馬斯克皆是該院顧問委員會委員。
綜合「清華大學經濟管理學院」微信公號、英國「金融時報」、台媒等報導，清華經管學院顧問委員會2026年會議將於10月13日至14日在北京召開，為該委員會成立以來第27次年度會議。今年新增三名委員，除黃仁勳、蘇姿丰外，還包括瑞士百達集團高階管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。
黃仁勳加入清華經管學院顧問委員會的消息今年5月底已由英國「金融時報」披露，當時報導他已接受邀請。如今清華正式公布名單，確認這項安排。
清華經管學院顧問委員會成立於2000年，主要連結國際工商與學術界，協助學院教學及研究。現任主席為蘋果執行長庫克，委員包括馬斯克等國際企業領袖。
據報導，黃仁勳與蘇姿丰此次同時入列，也受到中美科技競爭背景下的產業動向關注。兩人日前均曾出席美國總統川普與中國國家主席習近平相關活動。
此外，美國科技媒體「The Information」日前報導，中國工業和信息化部近期要求字節跳動、阿里巴巴等企業提交採購Nvidia RTX PRO 5500的數量及用途，並向部分企業表達有意批准採購。黃、蘇加入清華顧問委員會之際，中美晶片產業互動也出現相關動向。
清華經管學院宣布，Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳，以及AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰，正式成為該院顧問委員會新任委員，另外還新增瑞士百達集團高階管理合夥人百達銘。 因為消息發布時間點正值川習二會後，外界認為黃仁勳與蘇姿丰同時入列，顯示雙方仍維持與中國學術界、企業界的深厚連結，也反映中美科技互動可能出現降溫跡象。 該委員會成立於2000年，主要連結國際工商與學術界，協助學院教學與研究；2026年會議預定於10月13日至14日在北京舉行，這也是該委員會成立以來第27次年度會議。
精華 FAQ
清華經管學院宣布，Nvidia創辦人兼執行長黃仁勳，以及AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰，正式成為該院顧問委員會新任委員，另外還新增瑞士百達集團高階管理合夥人百達銘。
因為消息發布時間點正值川習二會後，外界認為黃仁勳與蘇姿丰同時入列，顯示雙方仍維持與中國學術界、企業界的深厚連結，也反映中美科技互動可能出現降溫跡象。
該委員會成立於2000年，主要連結國際工商與學術界，協助學院教學與研究；2026年會議預定於10月13日至14日在北京舉行，這也是該委員會成立以來第27次年度會議。
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