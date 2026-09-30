中美關係和緩「另類信號」? 黃仁勳、蘇姿丰任清華顧問

Nvidia執行長黃仁勳。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 清華大學宣布黃仁勳、蘇姿丰加入經管學院顧問委員會，引發外界聯想為中美關係和緩訊號，也凸顯兩人與中國學界及產業界的持續互動。

清華大學29日宣布，Nvidia（輝達，另譯英偉達）創辦人兼執行長黃仁勳 、AMD董事會主席兼執行長蘇姿丰 正式成為該校經濟管理學院顧問委員會新任委員。有媒體指出，由於正值「川習二會」後，相關消息的發布，不只凸顯黃、蘇二人積極維持與中國學術界及企業界深厚關係，也可視為中美關係和緩的「另類信號」。

據悉，蘋果執行長庫克、特斯拉創辦人馬斯克皆是該院顧問委員會委員。

綜合「清華大學經濟管理學院」微信公號、英國「金融時報」、台媒等報導，清華經管學院顧問委員會2026年會議將於10月13日至14日在北京召開，為該委員會成立以來第27次年度會議。今年新增三名委員，除黃仁勳、蘇姿丰外，還包括瑞士百達集團高階管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。

黃仁勳加入清華經管學院顧問委員會的消息今年5月底已由英國「金融時報」披露，當時報導他已接受邀請。如今清華正式公布名單，確認這項安排。

清華經管學院顧問委員會成立於2000年，主要連結國際工商與學術界，協助學院教學及研究。現任主席為蘋果執行長庫克，委員包括馬斯克等國際企業領袖。

據報導，黃仁勳與蘇姿丰此次同時入列，也受到中美科技競爭背景下的產業動向關注。兩人日前均曾出席美國總統川普與中國國家主席習近平相關活動。

此外，美國科技媒體「The Information」日前報導，中國工業和信息化部近期要求字節跳動、阿里巴巴等企業提交採購Nvidia RTX PRO 5500的數量及用途，並向部分企業表達有意批准採購。黃、蘇加入清華顧問委員會之際，中美晶片產業互動也出現相關動向。

AMD執行長蘇姿丰。(本報資料照片)