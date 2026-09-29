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火星曾是水世界？中國將製圖還原火星的前世今生

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中國預計在2028年底前完成新一代全火星地質圖的繪製。圖為2021年6月11日，...
中國預計在2028年底前完成新一代全火星地質圖的繪製。圖為2021年6月11日，中國國家航天局在北京舉行「天問一號」探測器著陸火星首批科學影像圖揭幕儀式，公布由「祝融號」火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌等影像圖。（新華社）

火星曾經是個水世界？新華社報導，中國將繪製新一代全火星地質圖，試圖還原這顆紅色星球的前世今生。

9月28日在中國地質科學院一場座談會上，中國科學院院士、中國研製的火星採樣返回任務探測器「天問三號」任務首席科學家侯增謙表示，該圖計劃2028年底完成，將根據「祝融號」火星車的新發現，提出火星地質年代劃分的中國方案，推動中國提出的年代劃分方案成為全球共識。

「祝融號」於2020年7月23日由長征五號遙四運載火箭在文昌航天發射場發射升空，2021年5月15日，「祝融號」成功著陸火星烏托邦平原南部，5月22日駛離著陸平台開展巡視探測，6月11日發布首批科學影像圖。

在後續拓展任務中，「祝融號」發現著陸區存在含水硫酸鹽等礦物，揭示火星晚期水活動跡象 。2026年1月，中國科學院研究團隊通過高頻四極化探地雷達數據，證實火星在約7.5億年前仍存在顯著水體活動。

新華社報導，祝融號的發現給「火星是否有過水」提供了新線索：火星在35億年前仍存在洲際級古海洋，16億年前可能存在短時洪水，填補了古氣候演化的證據鏈。這些發現將寫入新一代全火星地質圖。新一代圖將據此制定火星地質年代劃分新方案，突破傳統依賴國際標準的侷限。

報導稱，在數據上，新一代圖將最大限度利用「天問一號」數據，並統籌使用美國、歐洲火星探測數據，實現軌道與地面數據協同。影像、光譜、雷達、重力、磁場等多模態數據將交叉融合，建立火星全球多物理場耦合數據庫。

在技術上，人工智慧將深度參與火星遙感解譯——地質學家的專業知識將通過規則引擎嵌入大模型，提升解譯可解釋性；多尺度注意力技術將解決火星地質體空間尺度跨度大的問題，從局部礦物識別到全球構造單元劃分形成遞進式特徵提取。

中國地質科學院地質研究所所長楊志明表示，地質所建所70年來，地質編圖始終是核心任務之一。從區域到全國，從全國到亞洲，再從地球到月球、火星，服務對象從資源勘探延伸到深空探測，為中國行星探測工程「到哪裡、探什麼、為什麼探」提供了科學底氣。

中國新一代全火星地質圖核心成果包括2028年底編製完成1∶500萬全火星地質圖、1∶5萬著陸區地質圖以及專業系列圖集，發布全球首版智慧化火星地質圖，為後續月球、金星、小行星等編圖任務提供研究範式與實施模板。

精華 FAQ

  • 中國將編製新一代全火星地質圖，包含1∶500萬全火星地質圖、1∶5萬著陸區地質圖與專業圖集，並推出全球首版智慧化火星地質圖。

  • 祝融號在著陸區發現含水硫酸鹽等礦物，顯示火星晚期仍有水活動；後續研究還指向約7.5億年前仍存在顯著水體活動，補強火星曾有水的證據。

  • 新圖將整合天問一號及美、歐火星數據，融合影像、光譜、雷達、重力與磁場資訊，並以AI提升遙感解譯可解釋性，提出中國版火星地質年代劃分方案。

火星 長征五號

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