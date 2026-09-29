分析川習會 中學者：台民意對美信賴程度下降 深化疑美論

中國學者認為，川習會後，台灣民眾「疑美論」持續深化。（路透）

清華大學台灣研究院副院長鄭振清表示，中美對等互動和建設性戰略穩定構成國際關係新格局，台灣雖然試圖透過輿論宣傳對沖中美元首會晤產生的衝擊，但台灣民眾瞭解到的不僅僅是台當局的言論姿態，更多的是中美關係格局的結構性變化，這種變化不以個人意志為轉移，將推動「疑美論」持續深化。

鄭振清接受中評社訪問時指出，在中美對等互動和建設性戰略穩定構成國際關係新格局背景下，台灣民意對過去片面依賴美國的路線進行持續反思，對美國的信賴程度不斷下降，「疑美論」輿論的形成也成為一個客觀的社會事實。

鄭振清分析，此次中美元首會晤對台灣社會產生的第一個重要影響，就是「疑美論」進入一個持續的、理性的檢驗過程。在本次中美元首會晤之前，台灣已有不少學者預測此次會晤可能對台灣產生影響，包括川普 是否會繼續推遲140億美元對台軍售、中國是否會向川普加碼提出反對台獨等，這些都成為台灣輿論此前關注的焦點。

鄭振清指出，從此次會晤的實際情況來看，台灣社會此前擔心的一些情況確實出現了。例如，習近平向美方提出希望美國繼續反對「台獨」，這與此前台灣社會的相關預期形成了對應。從中國方面來看，川普政府今年5月以來在涉台問題上的一些做法總體值得肯定，包括推遲對台軍售，以及川普公開表示不會為「台獨」打仗等。

鄭振清認為，第二個影響是，台灣當局試圖透過輿論宣傳對沖中美元首會晤可能對台灣內部產生的衝擊，但恐怕徒勞無功。中美領導人會晤前，一個自稱「歐洲與印太夥伴」（EIPP）的八國外長及代表在紐約舉行會談並發表聲明反對「單方面改變台海現狀」。此外，行政院也通過記者會等方式強調「美國對台政策沒有改變」、美台關係保持穩定以及雙方具有「共同價值觀」等。

「這些做法實際上都是台灣當局試圖透過製造和引導輿論，對沖中美元首會晤影響。」鄭振清說，「但台灣民眾看得比較清楚，他們從中美領導人會晤所展現出的國際政治現實，看到了國際局勢的結構性變化，即中美作為兩大超級強國的對等地位與合作姿態進一步凸顯。」