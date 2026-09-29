觀察站／AI愈強工作愈少？ 中國熱議「新恩格斯停頓」

中國經濟有不少理論之爭，其中一個爭議題目叫「恩格斯停頓」。聽上去有點政治化，因為中國有政治領袖「馬恩列斯毛」之說，恩格斯在這政治牌位之列，但學界甚至黨報都有加入討論，因其與人工智能 、就業、收入等新鮮熱辣的議題連在一起，還有一批研究馬列主義、研究習理論的學者加入，這場討論會否影響到政策導向，就更加令人好奇。

所謂「恩格斯停頓」不是恩格斯理論，而是英國經濟史學家羅伯特・艾倫提出的，他據恩格斯1845年出版的《英國工人階級狀況》書中，描述工業革命時期生產力飛躍與工人貧困並存的悖論，在2009年提出「恩格斯停頓」概念，意在討論工業革命早期出現了生產率和人均產出持續增高，但普通勞動者實際工資長期停滯甚至惡化的歷史現象。

如今這一概念再熱，因其被認定為政治經濟學中具張力的概念，可用來研究技術突進與制度適配滯後、生產力變革與生產關係調適錯位的問題，還對應今天全球的人工智能、技術進步，中國的就業極化、新質生產力主張等，有人據之稱有「新恩格斯停頓」現象，還有人說這有助於做馬克思主義政治經濟學研究。

近期有關「恩格斯停頓」的討論，其源頭來自中共 中央黨校報《學習時報》，發表一篇題為《警惕技術變革中的「新恩格斯停頓」》的署名文章。這篇文章隨後被視為理論文草，該被廣泛轉載，再進一步則是引發學術界與財經界有關人工智能時代勞資分配的討論，討論的泛化，則涉及到現實的就業問題、理論上的共同富裕等等。

有關討論波及面甚廣，較有影響力的是北大學者黃益平的文章。黃益平現任北京大學國家發展研究院院長，其本身研究方向是宏觀經濟和金融。8月初，黃益平在中國金融40人論壇公眾號上，發了篇文章，題為「警惕AI時代重演『恩格斯停頓』——以制度平衡技術變革下的收入分配」。這篇文章題目中的「警愓」號召，再加上「AI時代」、「恩格斯停頓」、收入分配這一組詞，一下子吸引學界的目光。

黃益平文章認為，AI可能從四條路徑重演分配失衡，包括勞動收入份額下行、中產空心化K型分化、數位鴻溝固化階層、資本與勞動收益脫鉤；市場自發調節無法化解矛盾，必須依靠公共政策干預，構建「防御-賦能-再平衡」的政策組合。

不少學者順著黃益平這一思路，進一步提出AI時代警惕「恩格斯停頓」，現實啟示是人工智能作為新一輪通用技術，算力、算法、數據成為核心生產要素，資本密集特徵突出，存在復刻甚至變形「恩格斯停頓」的現實風險，需要從制度層面提前布局，規避分配陷阱，做好風險防禦。完善失業、靈活就業群體兜底保障體系，對沖AI崗位替代帶來的失業衝擊。

黃益平還指出，歷次工業革命均伴隨分配陣痛，庫茲涅茨曲線的拐點不會自動到來，不能寄希望於技術自發普惠大眾。

黃益平這一判斷，被學者進一步解釋為技術進步不等於自動的共同富裕。在發展AI新質生產力的過程中，必須發揮制度優勢，兼顧效率與公平，防止技術紅利過度向資本集中，避免重走資本主義分配失衡的老路。而相關的討論，看來還會進一步展開。