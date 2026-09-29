劍指菲律賓…解放軍「無偵7」亮相黃岩島聯演

解放軍27日在黃岩島周邊海空域舉行海空聯合演訓，央視軍事28日公布參演兵力，其中無偵-7大型無人偵察機亮相。圖為2022年11月在珠海航展上展示的無偵-7無人機。(新華社)

解放軍 27日在黃岩島周邊舉行海空聯合演訓，央視軍事28日公布參演兵力，包括空軍出動預警機、偵察機和無人機，其中「無偵7」大型無人偵察機也在此次演訓中亮相。解放軍海軍則出動玉林艦、天門艦和青海湖艦三艘艦艇。

針對近期中菲海域爭端，菲律賓國防部長鐵歐多洛26日出席「周六新聞論壇」時警告，中國正試圖創造「以中國為中心」的世界秩序，並強調菲律賓將將透過「全面群島防衛概念」，重新思考其軍力部署與戰略，目標是將軍事力量投射至200海里專屬經濟海域。

央視報導，「無偵7」是中國自主研製生產的高空大型無人偵察機，為全球第二款可自由跨越民航航線飛行的無人機。「無偵7」以提供圖像情報方式，用於戰略和戰術偵察，主要執行邊境偵察、領海及專屬經濟區巡邏、重點地區監視等任務。

解放軍報28日刊文指，此次演訓是針對菲律賓破壞南海地區和平穩定的必要行動和嚴正警告，強調中國主權紅線不可逾越，聲稱若菲方繼續一意孤行，必將頭破血流。

解放軍27日在黃岩島周邊演訓，中國海警也派出萬山艦、川山艦、四方艦等執法艦艇，在黃岩島附近海域演練登臨檢查、攔阻衝闖等執法行動。

旅美時政評論員鄧聿文28日在社群平台X表示，中共軍方公開點名南海演習針對菲律賓，即便不是第一次，也已表明軍方受到的壓力愈來愈大，對菲律賓的容忍度在降低。他還提到，此次演習前，中國海警是近幾個月第一次不讓菲方對仁愛礁「坐灘」軍艦進行補給。

圖為青海湖艦。(取材自央視軍事)

圖為天門艦。(取材自央視軍事)

圖為玉林艦。(取材自央視軍事)