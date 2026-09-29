王毅會日本前外相 促日方反省歷史問題

中國外交部長王毅(右)28日在北京會見日本前外相岩屋毅(左)，王毅敦促日方反省歷史。(新華社)

中日關係低迷之際，日本 前外相岩屋毅近日以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分訪問中國，28日與中國外長王毅 舉行會談。王毅敦促日方反省歷史，指今年是東京國際法庭審判開庭80周年，「如果仍然有人在歷史問題上不能採取正確態度，談何面向和開闢未來？」岩屋毅則說，將為促進日中關係改善盡力。

去年11月，日本首相高市早苗 作出關於「台灣有事」的國會答辯後，中日關係陷入低谷，岩屋毅此行被認為旨在為修復兩國關係營造良好氛圍。

據香港鳳凰衛視，王毅28日在北京會見岩屋毅一行。王毅在會談中緬懷已故國貿促前會長河野洋平，指其勇於反省過去日本軍國主義犯下的罪行，「正確的態度」贏得了中國和亞洲各國民眾的尊重。

王毅並指，今年是東京國際法庭審判開庭80周年，「如果仍然有人不願意反省過去那段歷史，甚至挑戰戰後和平憲法，為歷史翻案、為戰犯招魂，在歷史問題上不能採取正確的態度，談何面向和開闢未來」。他並指，相信日本國貿促在岩屋毅帶領下，在關鍵時繼續為中日關係改善和發展發揮作用。

據報導，岩屋毅說，河野洋平長期以來為促進中日關係及經濟交流傾盡全力，即使在病榻上也表示，正是因為兩國關係艱難，自己必須去中國，直至最後一刻。他表示，接任會長一職將繼承河野洋平遺志，「為促進日中經濟關係發展和兩國關係改善盡棉薄之力」。

國貿促是日本對中國貿易與經濟交流的窗口，原計畫今年6月訪中，但前任會長、日本前眾議院議長河野洋平出訪前離世，行程因此推遲。岩屋毅7月接任會長，此次代表團由日本企業高層約50人組成。

與此同時，中日海上關係緊張持續。共同社28日報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）發現，27日下午12時10分左右，中國海洋調查船「科學」號在沖繩縣石垣島以北約72公里的日本專屬經濟區（EEZ）進行海洋科學調查，將類似線纜物體伸入海中。日本海保巡邏船以未經日方同意，不得開展海洋科學調查為由，通過無線電要求中方停止活動。