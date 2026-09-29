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中國「最北高鐵」通車 哈爾濱→伊春車程縮至1小時46分

中國新聞組／北京29日電
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中國最北端高鐵正式通車。哈爾濱至伊春高速鐵路（哈伊高鐵）28日開通營運，原本約7小時車程，最快縮短至1小時46分，黑龍江省10個地級市也因此全數進入高鐵時代。這條穿越高寒地區、深入小興安嶺腹地的高鐵，不僅大幅拉近東北城市間的距離，也讓當地森林、冰雪與生態旅遊資源更直接接入高鐵網。

中新網報導，哈伊高鐵全長318公里，設計時速250公里，沿線設哈爾濱、哈爾濱北、呼蘭北、興隆鎮西、綏化南、慶安南、鐵力、日月峽、伊春西9座車站，其中伊春西站是目前中國建成的緯度最高高鐵車站。通車初期每日最高開行動車組38列，哈爾濱至綏化南最快42分鐘、至鐵力1小時14分、至伊春西1小時46分。

哈伊高鐵最具挑戰的並非距離，而是「冷」。全線位於高緯度嚴寒地區，冬季極端低溫可達零下40℃，沿線又穿越林區，有效施工期短，工程面臨島狀凍土、高寒路基防凍脹，以及橋梁混凝土防凍脹等問題。施工單位因此針對高寒環境進行技術攻關，才讓高速鐵路能在如此嚴苛的自然條件下向更北方延伸。

從交通版圖來看，哈伊高鐵的意義也不只是「快」。通車後，黑龍江以哈爾濱為核心，串聯哈大齊、哈綏伊、哈佳、哈牡、牡佳等高鐵線路，再透過哈大高鐵接入全國路網，東北地區的高鐵網絡進一步向腹地延伸。過去交通相對不便的伊春等地，與哈爾濱及其他城市的往來時間明顯縮短，將為旅遊及區域經濟往來增加新的交通條件。

值得注意的是，28日並非只有哈伊高鐵「上新」，京港高鐵雄安至商丘段、西渝高鐵西安至安康段、宜興高鐵也同步開通，4條新線分布華北、東北、西北及華中，呈現中國高鐵網向不同區域擴張的趨勢。

其中，京港高鐵雄商段全長552公里，設計時速350公里，雄安至商丘最快2小時27分。這段鐵路位於京廣、京滬兩大南北高鐵通道之間，並與多條既有高鐵交會，被視為北京向南的第三條高鐵大通道。未來全線貫通後，將串聯京津冀、中原地區、長江中游及粵港澳大灣區。

另外，西渝高鐵西安至安康段開通後，西安東至安康西最快45分鐘；宜興高鐵則打通滬渝蓉高鐵與鄭渝高鐵間的新聯絡通道，武漢至重慶最快由4小時56分縮短至3小時54分。

從最北的伊春，到中部的宜昌、安康，再到貫穿南北的雄安至商丘，這波新線通車呈現的是中國高鐵網絡從核心城市間的快速連接，進一步深入縣域、山區與區域腹地。

中國最北的哈伊高鐵28日通車，哈爾濱至伊春間鐵路運行時間縮短至最快1小時46分鐘...
中國最北的哈伊高鐵28日通車，哈爾濱至伊春間鐵路運行時間縮短至最快1小時46分鐘。圖為首發列車行駛在伊春市。(新華社)

精華 FAQ

  • 哈伊高鐵28日開通營運後，哈爾濱至伊春西最快只要1小時46分，較過去約7小時的車程大幅縮短，讓黑龍江北部城市往來更為便捷。

  • 最困難的是高寒與凍土環境，全線冬季極端低溫可達零下40℃，又穿越林區、施工期短，必須解決島狀凍土、路基防凍脹與橋梁混凝土防凍脹等問題。

  • 通車後，黑龍江10個地級市全數進入高鐵時代，並與哈大等既有線路銜接，讓伊春等地更快接入全國路網，有助旅遊發展與區域經濟往來。

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