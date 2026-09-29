我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

美中貿易委員會：逾半美企有信心 選擇續投資中國

記者謝守真╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中貿易全國委員會會長譚森近日表示，中美是全球兩大經濟體，雙邊經貿關係至關重要，...
美中貿易全國委員會會長譚森近日表示，中美是全球兩大經濟體，雙邊經貿關係至關重要，美國商界最關注的是更多確定性，不少美企仍盼留在中國，會員企業中超半數計畫繼續對中國投資。(路透)

川習會晤後，中美經貿關係如何發展備受關注。美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）表示，美國商界最關注的是更多確定性，不少美國企業仍希望留在中國，該委員會會員企業中超過半數計畫今年繼續對中國投資。譚森指出，中美是全球兩大經濟體，雙方經貿關係至關重要、不可或缺，他並說，「如果你想看到未來，辦法就是身處中國」。

新華社報導，譚森近日表示，美國和中國是世界上兩個最大、最具活力的經濟體，美中兩國都從強勁的經貿關係中獲得巨大利益，應該牢記這一關係的重要性及其帶給兩國人民的福祉。

譚森認為，美國商界最關注中美元首會晤所帶來的更多確定性，這將為美中經貿合作前景帶來積極效應。合作是雙行道。他稱，不少美國企業希望留在中國，除了中國的市場規模，蓬勃的創新活力也讓企業看到發展機遇。

譚森表示，中國正湧現大量創新，過去世界談論的未來更多是在美國、歐洲或日本創造，但現在愈來愈多領域的未來正在從中國誕生。他說，「如果你想看到未來，辦法就是身處中國。」美國企業留在中國對展開研發至關重要，可親眼觀察並理解創新，同時利用中國高素質勞動力及科研能力。

在生命科學領域，譚森說，中國企業在藥物研發、癌症治療方面擅長識別可用於醫療或新藥的潛在分子，但在藥物試驗、全球審批和大規模生產方面尚需更成熟經驗，因此中國新興企業與國際成熟企業產生自然的合作關係。

譚森指出，40年前，部分外國企業投資中國是為取得在華經營許可而尋找中方合資夥伴；如今，在中國投資的外國企業會主動尋找能彌補自身不足的中國合作方，與中國公司合作能使外國企業業績更強勁、業務更高效。

美中貿易全國委員會在中國有約270家會員企業，包括大多數在華經營的大型美國企業。譚森說，大多數美國企業對未來在中國的發展持樂觀態度，會員企業中超過半數計畫今年繼續對華投資，「這是一種信心的體現」，表明對兩國經濟關係重要性的認可，以及對美中關係未來、對中國經濟前景的樂觀態度。

精華 FAQ

  • 譚森指出，會員企業中超過半數計畫今年繼續對中國投資，顯示多數美企仍看好在華發展前景，並認為持續布局中國符合自身商業利益。

  • 他認為美國商界最關注的是更多確定性，尤其是中美元首會晤後能否帶來穩定預期，進而為美中經貿合作前景帶來正面效果。

  • 譚森表示，中國不只有龐大市場，還有蓬勃創新與高素質科研人才，企業留在中國有助研發、觀察新技術趨勢，並提升合作與競爭力。

川習會

上一則

王毅會日本前外相 促日方反省歷史問題

下一則

落實川習會元首共識 中美農業工作組年前首會

延伸閱讀

美企在中首要挑戰 從「中美關係」轉為「本土競爭」

美企在中首要挑戰 從「中美關係」轉為「本土競爭」
展望川習二會 學者：中美嘗試管理競爭、經貿領域3看點

展望川習二會 學者：中美嘗試管理競爭、經貿領域3看點
中學者吳心伯：習近平訪美具里程碑意義 中美將續推經貿、AI合作

中學者吳心伯：習近平訪美具里程碑意義 中美將續推經貿、AI合作
正面開場… 習剛抵達 美財長宣布：中美貿易休兵延長2個月

正面開場… 習剛抵達 美財長宣布：中美貿易休兵延長2個月

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查