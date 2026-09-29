落實川習會元首共識 中美農業工作組年前首會

中國外交部長郭嘉昆28日表示，中方願與美方共同努力，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。中美雙方日前完成第8輪經貿磋商，並同意在中美貿易理事會下設立農業工作組，計畫於2026年底前舉行首次會議。

大公報報導，郭嘉昆在例行記者會表示，中美兩國元首近日就中美關係以及世界和平與發展等重大問題深入交換意見，並就共同構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」達成一系列重要共識。雙方也同意相互支持辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議及20國集團（G20）領導人峰會。

據報導，在元首會晤前，中美經貿團隊於20日至23日在紐約及華盛頓舉行第8輪經貿磋商，雙方就中美貿易理事會工作規程、「300億對300億」對等降稅框架職責文件及降稅產品清單等達成共識。

中國商務部 表示，雙方同意在經貿磋商機制下建立中美貿易理事會，主要任務是優化雙邊貿易，並在理事會框架下設立農業工作組。工作組由中國商務部及美國貿易代表辦公室共同牽頭，兩國相關監管機構參與，將聚焦農產品雙向市場准入及監管等議題。

商務部指出，今年5月，中美經貿團隊已就解決部分農產品非關稅壁壘及市場准入問題達成積極共識，並原則同意將相關產品納入「300億對300億」對等降稅框架。此後雙方持續就農業議題進行磋商，中方也將透過農業工作組繼續推動美方處理中方在農業領域的關切。

商務部表示，去年以來中美已舉行8輪經貿磋商，圍繞雙邊貿易投資等議題取得一系列成果。建立農業工作組，有望為市場准入、檢驗檢疫、標準與規則等合作提供更穩定的溝通機制。

商務部研究院研究員周密認為，中美農產品供需具有互補性，深化農業合作可增加雙方選擇、提升供應鏈韌性。若農業關係逐步改善，不僅有助兩國農業從業者，也可能對穩定市場價格發揮支撐作用；同時，固定溝通機制也可為因極端天氣及地緣政治衝突造成的全球農產品價格波動提供協調管道。