川習會後提出 中美兩軍將速簽備忘錄 守住「不衝突底線」

中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」的諒解備忘錄。圖為美軍印太司令帕帕羅(左)8月底與解放軍東部戰區司令員楊志斌會晤。(取材自美軍印太司令部官網)

白宮川習會 成果受各界關注，香港 南華早報報導，北京在公布涵蓋貿易、人工智慧、禁毒合作及國際事務等八項峰會成果之外，另外宣布一項軍事安排，即中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」諒解備忘錄。報導指這項安排是在川習會後提出，可能為雙方指揮官在印太處理危險海空接觸時，再增一套危機管理機制。

相較北京的公開發布，美方顯得低調。目前這項承諾未列入白宮公布的川習會成果，截至28日，美國防部及印太司令部尚未公開確認。

南早報導，中國外交部26日表示，中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」諒解備忘錄。星島日報也指，此次川習會中美其實還達成一項不小的共識，即兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，以呼應中國國家主席習近平在會晤中所強調「中美雙方必須守住不衝突的底線」。

南早稱，中美兩軍目前已有磋商安排及高層溝通管道，但中方公告並未說明，這份備忘錄是否會建立新的熱線、制定現有聯繫管道的使用程序，或界定哪些事件會觸發危機磋商。報導指，過去中美軍事接觸改善後，曾因政治爭議而中斷，正式溝通機制在危機期間也未必總能及時促成雙方交流。

這份擬議中的備忘錄將建立在近期中美兩軍恢復高層接觸的基礎上。美軍印太司令帕帕羅8月底在加拿大與解放軍東部戰區司令員楊志斌會面。這是兩人首次會面，也顯示中斷兩年的中美戰區層級接觸已恢復。

不過，南早引述夏威夷東西方中心資深研究員羅伊表示，即使這份備忘錄最終簽署，也不會解決中美軍事競爭背後的戰略分歧，但指揮官之間的溝通可幫助雙方理解彼此行動，並在部分情況下避免將軍事動作誤判為敵對行動。

此外，中美峰會後，雙方同意建立人工智慧（AI）對話機制。對這項新機制是否更多體現美方思路，中國外交部發言人郭嘉昆28日回應，中方一貫主張應堅持發揮聯合國主要的討論與決策作用，構建公正合理的全球人工智慧治理體系，同時也願與美方通過人工智慧政府間對話等管道保持溝通交流。