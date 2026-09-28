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習近平：中共十八大以來 中國已成世界上最安全的國家

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中共中央總書記習近平上任後提出「平安中國」建設目標，他表示，中國如今已成為世界上...
中共中央總書記習近平上任後提出「平安中國」建設目標，他表示，中國如今已成為世界上最安全的國家之一。(路透)

據新華社報導，「平安中國建設工作會議」28日在北京召開。中共中央總書記習近平就建設更高水平平安中國作出重要指示稱，中共十八大以來，「平安中國建設」取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，中國成為世界上最安全的國家之一。

習近平在2012年11月中共十八大上任後，2013年，中共全國政法工作會議首次提出「平安中國」建設目標。會議將平安中國建設作為事關全面建成小康社會的‌全局性、戰略性、基礎性工程‌，並提出三大核心建設路徑：

一、完善安全防控體系‌：加大矛盾糾紛排查化解力度，嚴厲打擊嚴重刑事犯罪；

二、推進「三化」建設‌：推動平安建設走向‌網絡化、信息化、社會化‌，廣泛動員群眾參與；

三、夯實基層基礎‌：重點推進城鄉社區網格化管理，搭建縣、鄉、村三級綜合服務管理平台 。

2020年11月10日‌，首次全國性的平安中國建設工作會議在北京召開。新華社報導，28日再次召開的平安中國建設工作會議傳達了習近平的重要指示。

習近平強調，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，堅持和加強黨的全面領導，統籌發展和安全，注重懲防並舉、標本兼治，強化法治支撐、科技賦能，加強國家安全體系和能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，防範化解各類風險。

中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清則在會中提出，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，深入學習貫徹習近平重要指示精神，在中共中央集中統一領導下，懲防並舉、標本兼治，齊抓共管、形成合力，奮力建設更高水平平安中國。

中共中央書記處書記、公安部部長王小洪在總結講話中表示，要深入學習貫徹習近平重要指示精神，按照這次會議部署，錨定「四個更加」目標（註：「四個更加」指國家更安全、社會更有序、治理更有效、人民更滿意），強化思想引領抓落實，聚焦重點任務抓落實，創新方法手段抓落實，夯實基層基礎抓落實，健全工作格局抓落實，不斷開創平安中國建設新局面。

精華 FAQ

  • 習近平表示，中共十八大以來，平安中國建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的局面更加鞏固，中國已成為世界上最安全的國家之一。

  • 內文指出，平安中國建設主要有3大路徑：完善安全防控體系、推進網絡化信息化社會化建設，以及夯實城鄉社區網格化管理等基層基礎。

  • 會議要求堅定貫徹總體國家安全觀，堅持黨的全面領導，統籌發展與安全，並透過法治支撐、科技賦能、風險防範與基層落實，提升治理能力。

習近平 中共

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