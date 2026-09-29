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彭博：防止技術流美 中國限制AI人才出境 擴及配偶子女

記者張鈺琪／綜合報導
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彭博28日引述知情人士報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海...
彭博28日引述知情人士報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導，中國正擴大對民營企業AI關鍵人才的出境限制，並將部分高管家屬納入審批範圍，以防止技術與資訊流向美國。

美媒報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員家屬納入其中，配偶、子女也須事先獲准，進一步收緊相關措施，防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

彭博引述知情人士報導，中國政府近期已開始向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，相關對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的直系親屬，包括配偶和子女，即使只是短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，這代表中國進一步擴大對最具影響力科技人才行動自由的限制，涉及對象包括企業家、研究人員和高階主管。新措施並非全面禁止出境，但可能進一步壓抑已面臨前所未有管制的科技業。

彭博5月曾報導，中國自今年稍早開始限制阿里巴巴DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

知情人士稱，目前尚不清楚是否所有受影響人士的家屬都必須遵守新的嚴格規定。北京計畫隨時間將更多相關人士加入名單，政府部門目前已通知數人，其家屬出國也需要事先獲准。

報導指，北京多年來已對部分關鍵人員實施出境限制，包括知名大學研究人員、核科學家及國企高管，其家屬也可能受到影響。不過，中國政府目前正在更明確地把限制擴大至民營企業人才，因頂尖AI與科技工程師正被視為全球第二大經濟體的重要戰略資產。

精華 FAQ

  • 報導指出，對象包括知名新創企業創辦人、AI領域具戰略重要性的企業負責人，以及部分AI和晶片企業高管，屬於民營科技業的核心人才。

  • 部分受影響高管的配偶和子女，即使只是短期出國，也需要先取得北京批准。知情人士稱，並非所有家屬都一定適用，但名單可能逐步擴大。

  • 北京希望防止關鍵技術知識和資訊流向美國，尤其是在AI與晶片快速發展之際，把頂尖工程師與研究人員視為重要戰略資產，因此進一步收緊管制。

人工智慧 DeepSeek 阿里巴巴

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