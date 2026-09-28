川習會後 中國外交部發布統戰影片喊話台灣「回家」

中國外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片《回家的路》，影片以詩人聞一多創作的《七子之歌》組詩開場，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」。(影片截圖)

中國外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片《回家的路》，稱解決台灣問題、實現「祖國完全統一」的歷史進程不可阻擋，並稱「順之者昌，逆之則亡」。影片還表示，在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」。

據中國「外交部發言人辦公室」微博 28日發布的內容，影片以詩人聞一多創作的《七子之歌》組詩開場，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」，並引用「我們是東海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台灣」詩句。

影片旁白稱，「一朝骨肉分離，是因為列強的侵略，如今隔岸相望，則是中國內戰的遺殤」，但這改變不了「台灣自古屬於中國、兩岸同根同源的歷史事實」。

影片並回顧歷史，稱宋元以後，中國歷代中央政府在澎湖、台灣設治並實施行政管轄，台灣逐漸成為富庶的「寶島」，兩岸同胞世代相守，共同書寫輝煌的中國歷史、創造燦爛的中華文明。

旁白還說，兩岸曾「共赴國難、並肩戰鬥」，並以對日抗戰為例，指「任憑帝國主義百般摧殘，台灣同胞始終心向祖國，用鮮血和生命堅守民族大義」。

影片同時引述《開羅宣言》、《波茨坦公告》，稱相關文件不僅是抗日戰爭和世界反法西斯戰爭成果，也是「中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件」。

影片提到，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡」，又稱「政治主張不同，社會制度有別，絕不是分裂的藉口」，兩岸同胞渴望交流、期盼發展的心聲，是「民進黨當局阻撓不了的潮流」。

影片最後強調，中方「願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景」，但在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」；並稱任何人若挑戰中國人民底線，「必將遭到堅決回擊」，任何勢力若阻撓中國統一，「都難逃失敗結局」。