我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

川習會後 中國外交部發布統戰影片喊話台灣「回家」

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片《回家的路》，影片以詩人聞一多...
中國外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片《回家的路》，影片以詩人聞一多創作的《七子之歌》組詩開場，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」。(影片截圖)

中國外交部發言人辦公室28日發布涉台的中英雙語影片《回家的路》，稱解決台灣問題、實現「祖國完全統一」的歷史進程不可阻擋，並稱「順之者昌，逆之則亡」。影片還表示，在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」。

據中國「外交部發言人辦公室」微博28日發布的內容，影片以詩人聞一多創作的《七子之歌》組詩開場，將台灣形容為詩中的東海遺「珠」，並引用「我們是東海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台灣」詩句。

影片旁白稱，「一朝骨肉分離，是因為列強的侵略，如今隔岸相望，則是中國內戰的遺殤」，但這改變不了「台灣自古屬於中國、兩岸同根同源的歷史事實」。

影片並回顧歷史，稱宋元以後，中國歷代中央政府在澎湖、台灣設治並實施行政管轄，台灣逐漸成為富庶的「寶島」，兩岸同胞世代相守，共同書寫輝煌的中國歷史、創造燦爛的中華文明。

旁白還說，兩岸曾「共赴國難、並肩戰鬥」，並以對日抗戰為例，指「任憑帝國主義百般摧殘，台灣同胞始終心向祖國，用鮮血和生命堅守民族大義」。

影片同時引述《開羅宣言》、《波茨坦公告》，稱相關文件不僅是抗日戰爭和世界反法西斯戰爭成果，也是「中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件」。

影片提到，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡」，又稱「政治主張不同，社會制度有別，絕不是分裂的藉口」，兩岸同胞渴望交流、期盼發展的心聲，是「民進黨當局阻撓不了的潮流」。

影片最後強調，中方「願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景」，但在涉及中國主權和國家統一的重大原則問題上，「絕不會有任何妥協退讓」；並稱任何人若挑戰中國人民底線，「必將遭到堅決回擊」，任何勢力若阻撓中國統一，「都難逃失敗結局」。

精華 FAQ

  • 影片核心立場是主張台灣屬於中國，並強調解決台灣問題、實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，同時表明在主權與統一問題上不會妥協退讓。

  • 影片引用《七子之歌》、宋元以來中央政府設治台灣的說法，並提及《開羅宣言》與《波茨坦公告》，藉此強化台灣自古屬於中國及中方對台主權主張。

  • 影片一方面宣稱願以最大誠意爭取和平統一，另一方面批評民進黨當局阻撓交流，並警告任何挑戰中國底線或阻撓統一的勢力，都將遭到堅決回擊。

微博 川習會

上一則

美中將增「直航航班」中商務部公布第8輪經貿磋商10成果

延伸閱讀

大陸國台辦中秋活動 宋濤批綠去中化「數典忘祖」

大陸國台辦中秋活動 宋濤批綠去中化「數典忘祖」
中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓
川習二會將登場 中外交部：願同美方加強對話 管控分歧

川習二會將登場 中外交部：願同美方加強對話 管控分歧
習近平盼美堅持反對台獨 台外交部嗆：兩國互不隸屬

習近平盼美堅持反對台獨 台外交部嗆：兩國互不隸屬

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

2026-09-21 10:52

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌