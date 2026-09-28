月之暗面楊植麟、 DeepSeek梁文鋒 中AI兩巨頭經營思維逆主流

兩位中國AI產業創辦人月之暗面楊植麟與DeepSeek 梁文鋒，展現出與矽谷 不同的經營思維，也代表著中國AI新銳的兩種在美中競爭中的不同路徑。

現年34歲的楊植麟，18歲時以廣東省汕頭市理科狀元的成績考入北京清華大學熱能工程系，大二時以優異成績轉入清華大學知名的「姚班」（電腦科學實驗班），並以第一名成績從姚班畢業，獲得清華大學本科生最高榮譽「清華特等獎學金」。

●楊植麟離美返中 親自定義技術路線

他隨後遠赴美國卡內基梅隆大學（CMU）攻讀博士，主攻機器學習領域，他提出的Transformer-XL和XLNet兩項成果震動學界，兩篇論文合計被引用超過2萬次，至今仍是谷歌 、Meta等科技巨頭建立大模型的重要技術底座。

畢業後，他先後進入臉書AI實驗室（Facebook AI Research）和谷歌大腦（Google Brain）這兩個全球AI領域的「夢工廠」，但就在所有人都以為他會拿著高薪待在美國研發AI技術時，30歲出頭的楊植麟卻選擇回中國創業。

他談及這段抉擇時說，當時擺在自己面前的根本不是兩份工作的區別，而是兩種完全不同的角色選擇，是留在成熟體系裡執行別人定下的技術路線，還是回到中國，親手定義一條屬於自己的技術道路。當他把這個問題想透，選擇根本不需要猶豫，至於很多人在乎好不容易拿到的美國工作簽證，在他的決策權重中「大概相當於午餐補貼」。

●貫徹謹慎的樂觀 拒絕跟風短期熱點

楊植麟的創業哲學，被他總結為「謹慎的樂觀」與「登月精神」的結合，他曾在公司內部坦言，創業最艱難的階段裡，有時候每天起床都覺得公司要掛了，但他始終要求團隊只聚焦那些真正能改變最終結果的事，不跟風、不盲從行業短期熱點。

楊植麟團隊內部流傳著美國前總統甘迺迪的登月演講「我們選擇登月，不是因為它容易，而是因為它難」，這句名言，成了這支團隊穿越無數至暗時刻的座右銘。

這家僅300人的天才團隊，已跑出了年度經常性收入（ARR）突破3億美元的規模，正以祕密遞件（指在前期審查階段不對外公開財務與商業機密）方式衝刺港股IPO，募資目標30億美元，公司上市前估值已高達500億美元。

由於AI驚人的燒錢速度，讓AI企業積極走向IPO，中國官方更為這些國家戰略產業設立專屬上市綠色通道，大力支持這群前沿科技翹楚在全球資本軍備競賽中取得所需銀彈。

●梁文鋒籌備上市 打破股權分散模式

不過，有別於其他中國AI巨頭普遍仰賴募資驅動、股權持續分散的模式，深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒走出了一條完全違反常規的上市路徑。他的核心上市哲學是「控制為本，上市為用」，打破了科技公司為上市而分散股權的模式，讓創辦人可緊握公司方向盤。

以DeepSeek今年6月剛完成人民幣500億元的首輪外部融資為例，梁文鋒個人就認購人民幣200億元，占該輪融資高達四成，並採用特殊交易架構，除國家人工智能產業投資基金外，騰訊、寧德時代等所有外部投資方的資金，都注入由梁文鋒管理的有限合夥企業，不直接持有DeepSeek主體股權，也不享有公司投票權，最終梁文鋒直接加間接持股後，對DeepSeek的控制權超過84%，表決權接近100%。

梁文鋒這麼有錢是來自他2008年讀碩士時，就靠機器學習做量化交易賺到第一桶金。2015年創立私募基金─幻方量化，透過程式化交易在極短的時間內買賣股票或指數期貨獲利，光是2024年幻方量化投報率即高達57%，他在幻方量化持股55%、擁有99%的投票權，支撐他在DeepSeek成立後3年間，全數以自身資金支付所有研發及算力採購的成本。

今年4月DeepSeek啟動首輪募資時，估值僅100億美元，兩個多月後的6月完成募資時，估值暴增至500億美元，帶動梁文鋒個人身家從2025年的10億美元，飆升至2026年的395億美元，1年財富增速達38倍，登上全球億萬富豪財富增速榜首。

●先築牢技術壁壘 發展不受資本干預

也就是說，梁文鋒在DeepSeek籌備上市前，就透過多層次有限合夥（LLP）架構完成表決權與決策權的集中，即便引進大型機構與產業巨頭的資金時，他也堅持執行高標準的「穿透式審查」，所有進入的外部投資者僅享有收益分紅權，不進入董事會，也不擁有任何重大事項的表決權。

梁文鋒選擇一條「先鋪好底牌，再敲鑼上市」的路徑，在正式啟動上市流程之前，就將最耗費資金、風險最高的核心布局全數做好，包含自研通用AI晶片的全流程研發、超大規模智算中心的集群建設，以及面向全球頂尖AI人才的核心團隊招募。

待這些決定公司長期技術壁壘的重大事項全部完成後，才啟動上市流程，此時上市的核心目標便轉為獲得規模化資金，而非讓外部股東介入技術路線與戰略選擇。

如今這套「控制為本，上市為用」的模式已顯現成果，DeepSeek在不受資本干預的環境下，先後推出多款在程式碼、數學推理領域躋身全球第一梯隊的開源大模型，自研晶片的流片進度也始終維持在產業第一梯隊。

梁文鋒的AI理念是不虧錢、不賺暴利，開源AI大模型，讓更多人以低成本用上大模型，避免技術壟斷，最終目標是做出通用人工智慧（AGI），將決策權牢牢掌握在真正懂技術的團隊手中，才能在中美AI科技戰中，搶下一席之地。