我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

AI狂吸資金 彭博：中消費股陷失落的10年

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI投資熱潮使資金持續流向科技股，中國消費股則同時受內需疲弱以及房市低迷等因素影...
AI投資熱潮使資金持續流向科技股，中國消費股則同時受內需疲弱以及房市低迷等因素影響，近期跌至近十年低點。(美聯社)

中國消費股跌至近10年低點，與AI帶動的科技股表現形成明顯落差。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限。彭博形容中國消費股正陷入「失落的10年」。

彭博指出，過去6個月MSCI中國消費類股分類指數下跌約18%，AI權重較高的科技指數則升至2016年水準的2倍以上。中國經濟發展不均是消費與科技類股表現分化的因素之一。

官方數據顯示，中國8月社會消費品零售總額僅年增0.4%，10月1日至7日的「十一黃金周」長假通常是中國旅遊和消費的重要時期，但目前幾乎沒有跡象表明，投資者對消費類股的悲觀情緒會在假期後緩解。房地產市場長期低迷、居民收入成長疲弱及消費信心不足，也持續影響消費支出。

上海謙璞投資管理有限公司基金經理陳實表示，「今年夏季的數據表明，消費支出並未出現復甦，也進一步印證目前仍只能押注出口。」陳實指出，「從市場角度看，這產生了擠出效應。投資者的資金越來越集中於人工智慧受益股，而消費等板塊則遭到無差別拋售。」

在最新財報季中，據彭博彙編數據，MSCI中國指數成分股的必需消費品企業獲利較市場預期低47%，非必需消費品企業則低近10%；相較之下，工業及科技企業業績優於預期。

美國銀行亞太區股票策略主管吳旖（Winnie Wu）分析，消費類股的困境，也發生在全球投資者冷落消費股、轉而追捧AI投資熱潮受益股的背景下。她說，就中國而言，稅收徵管趨嚴等國內政策因素也加重家庭和企業的財務負擔。

部分原本大量持有消費股的主動型基金已轉向AI股票；ETF也出現類似趨勢，據彭博彙編數據，流入科技基金的資金日益超過投資消費產品的基金。

消費股估值在下跌後已處於較低水準。彭博數據顯示，MSCI中國非必需消費品及消費必需品指數的預期本益比分別約11倍及13倍，資訊科技指數則約21倍。不過，北京不願採取大規模刺激措施以鼓勵消費，仍將影響消費板塊。

精華 FAQ

  • 主因是內需復甦乏力、房市低迷、居民收入成長疲弱，加上投資資金大量流向AI受益股，造成消費板塊被拋售，估值與股價持續承壓。

  • 官方數據顯示，中國8月社會消費品零售總額僅年增0.4%，顯示消費動能仍弱；而十一黃金周前後也幾乎看不到投資者情緒明顯改善。

  • 因AI題材帶動科技股表現強勁，部分主動基金與ETF都加碼科技基金；相較之下，消費股獲利不如預期且估值下滑，使資金持續集中到AI受益股。

上一則

韓中FTA遠遜預期 對南韓經濟成長貢獻僅達預期1/4

下一則

日本前外相訪中：關係嚴峻時更應對話 盼與政要會面

延伸閱讀

科技熱、內需冷 中國經濟失衡加深

科技熱、內需冷 中國經濟失衡加深
國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌

國際油價站上109美元 美債殖利率破5% Fed升息倒數美股三大指數全跌
DeepSeek營收翻倍 破10億美元 加速推進二輪融資

DeepSeek營收翻倍 破10億美元 加速推進二輪融資
美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

美股費半飆4.3%那指創新高 科技股強勢領軍 AMD飆10%市值破兆

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

2026-09-21 10:52

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌