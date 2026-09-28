我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

韓中FTA遠遜預期 對南韓經濟成長貢獻僅達預期1/4

中國新聞組╱北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

韓中自由貿易協定（FTA）生效後，對南韓經濟成長的實際貢獻，明顯低於政府原先預期。南韓產業通商部提交國會的官方報告顯示，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產毛額（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，相較政府原估10年累計貢獻率0.96%，實際水準約為預期的1/4。

韓聯社報導，南韓最大在野黨國民力量議員崔秀珍公布並分析這份「韓中自貿協定生效5年落實情況評估」報告。報告另顯示，南韓產品占中國進口市場的比重，從2015年的10.4%降至2025年的7.3%。

南韓對中國貿易近3年也持續出現逆差，2023年為180億美元、2024年69億美元、2025年擴大至112億美元。崔秀珍據此認為，韓中FTA尚未對南南韓內經濟成長帶來明顯正面效果。

她建議南韓政府敦促中方加快涵蓋服務與投資的FTA第2階段談判，並著手降低非關稅壁壘，以改善雙邊經貿往來。韓中FTA於2015年12月正式生效，至今已逾10年，協定實際成效與最初期待之間的落差，再度引發南南韓內討論。

南韓

上一則

中國第1人 生物研究員王丁長江江豚獲物種保護國際獎

下一則

AI狂吸資金 彭博：中消費股陷失落的10年

延伸閱讀

AI出口催旺台灣經濟 亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

AI出口催旺台灣經濟 亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一
全球AI需求強勁提振 南韓9月前20天出口創新高

全球AI需求強勁提振 南韓9月前20天出口創新高
少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型

少子化衝擊 日韓、歐洲拚生育也拚「少人化」轉型
南韓修法擴大間諜罪範圍生效 強化保護晶片技術

南韓修法擴大間諜罪範圍生效 強化保護晶片技術

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

2026-09-21 10:52

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌