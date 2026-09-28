韓中FTA遠遜預期 對南韓經濟成長貢獻僅達預期1/4

韓中自由貿易協定（FTA）生效後，對南韓 經濟成長的實際貢獻，明顯低於政府原先預期。南韓產業通商部提交國會的官方報告顯示，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產毛額（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，相較政府原估10年累計貢獻率0.96%，實際水準約為預期的1/4。

韓聯社報導，南韓最大在野黨國民力量議員崔秀珍公布並分析這份「韓中自貿協定生效5年落實情況評估」報告。報告另顯示，南韓產品占中國進口市場的比重，從2015年的10.4%降至2025年的7.3%。

南韓對中國貿易近3年也持續出現逆差，2023年為180億美元、2024年69億美元、2025年擴大至112億美元。崔秀珍據此認為，韓中FTA尚未對南南韓內經濟成長帶來明顯正面效果。

她建議南韓政府敦促中方加快涵蓋服務與投資的FTA第2階段談判，並著手降低非關稅壁壘，以改善雙邊經貿往來。韓中FTA於2015年12月正式生效，至今已逾10年，協定實際成效與最初期待之間的落差，再度引發南南韓內討論。