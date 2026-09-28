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日本前外相訪中：關係嚴峻時更應對話 盼與政要會面

記者謝守真╱綜合報導
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日本前外務大臣岩屋毅27日訪中，他在啟程前表示，日中關係嚴峻的時候，更應該透過對...
日本前外務大臣岩屋毅27日訪中，他在啟程前表示，日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善之路。 (美聯社)

中日關係持續陷入僵局之際，日本前外務大臣岩屋毅27日起以「日本國際貿易促進協會」（國貿促）會長身分訪問中國。他表示，正因日中關係嚴峻，更應透過對話尋求改善關係之路，此行旨在推動經濟交流，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

日本共同社報導，國貿促代表團27日抵達中國北京首都國際機場。岩屋毅等人希望與中國領導層會面。報導稱，去年11月首相高市早苗作出關於台灣有事的國會答辯後，日中經濟界交流陷入停滯，此行將摸索改善雙邊關係的突破口。

而在當日啟程前，岩屋毅於東京羽田機場說道，「正是在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。」他並稱，此次訪問中國旨在推動經濟交流順利開展並取得發展。他表示，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

此前，共同社曾指，岩屋毅24日在東京出席中國「十一」招待會時透露，27日起訪問中國。岩屋毅今年7月接任6月去世的日本前眾議院議長河野洋平，出任國貿促會長，並將以會長身分訪華。岩屋當時表示，日中關係正處「極其嚴峻的局面」，希望與中方「坦率交換意見」，並稱希望從民間立場為日中關係發展和改善盡綿薄之力。

報導提到，此次訪華團由日本企業高管等約50人組成，原計畫6月訪華，但河野洋平在出訪前不久去世，行程因此推遲。國貿促代理會長、前厚生勞動副大臣橋本岳等人6月曾小規模訪華，與中國外交部副部長華春瑩舉行會談，此後重新協調9月中下旬訪華行程。

據了解，國貿促是日本對華貿易與經濟交流的窗口。國貿促代表團往年訪華時會與中方領導層會面，上次在去年6月，河野洋平率領的訪華團與中國國務院總理李強舉行會談。

精華 FAQ

  • 他以「日本國際貿易促進協會」會長身分率團訪中，核心目的是在中日關係僵局下推動對話，並促進兩國經濟交流恢復與發展。

  • 他認為正因中日關係嚴峻，更應透過對話尋找改善途徑；若能與中國政府要員會面，他希望能坦率交換意見，為關係修復創造空間。

  • 訪華團約有50人，成員包含日本企業高管等。原本計畫6月訪華，但因前會長河野洋平在出訪前去世而延期，之後重新協調成行。

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