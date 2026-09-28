中菲仁愛礁才爆對峙 中軍警黃岩島同步演訓 美譴責升級危險

中菲在南海對峙情勢升高，解放軍和中國海警27日同步在黃岩島周邊海域演訓。圖為海警演練登臨檢查、攔阻衝闖及強制拖離等執法行動。(視頻截圖)

中國與菲律賓24日才在仁愛礁發生海上對峙，中國解放軍 南部戰區27日又在黃岩島周邊海空域展開海空聯合演訓，中國海警同日在附近海域進行維權執法管控演練。美國則譴責中方近期阻擋菲律賓補給任務，稱相關行動「危險」且「不負責任」，南海局勢再度升溫。

解放軍南部戰區微信號昨發布，此次演訓重點包括偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化科目，旨在檢驗海空協同、快速支援及應急處置能力。戰區稱，相關行動是針對「個別國家破壞地區和平穩定」的必要行動，部隊將保持高度戒備，捍衛國家領土主權及海洋權益。

中國海警發言人蔣略也宣布，海警27日在黃岩島附近海域展開演練，科目包括登臨檢查、攔阻衝闖及強制拖離等執法行動，並稱將加大相關海域維權執法管控力度。

央視引述中國國防大學教授張弛表示，菲律賓近期利用參與東協防長擴大會海上安全專家組相關活動，與其他國家在黃岩島附近海空域舉行聯合軍演，加上24日向仁愛礁派遣補給船，被中方視為持續挑釁。張弛稱，中方此次軍警聯合演訓是「維權維穩」，具有必要性。

大公報則引述軍事專家指出，此次演訓具有高度實戰化特徵，參演力量包括艦艇、預警機及無人機等，海警也出動多艘不同類型執法艦艇。相關專家認為，演訓既是戰備執勤，也是對外釋放警示訊號。

與此同時，美國對中方近期在仁愛礁的行動表達不滿。美國之音報導，24日菲律賓執行人員輪調及補給任務時，遭中國海軍及海警船隻阻擋。菲方稱，中方船隻的阻擋動作造成碰撞風險，迫使菲方為保障人員安全中止行動，但事件未造成碰撞或人員受傷。

美國駐菲律賓大使李普頓27日表示，美方強烈譴責中國海警及解放軍海軍採取「危險的阻擋及其他不負責任的動作」，認為相關行動對菲律賓船隻構成碰撞威脅，並阻止一次合法、例行的補給任務。他並重申美國與菲律賓盟友站在一起，呼籲中方停止可能升高局勢的手段。

黃岩島及仁愛礁均是南海爭議海域。中國與菲律賓對相關島礁及海域的權益主張存在分歧。2016年南海仲裁案曾作出相關裁決，但中國拒絕承認。隨著解放軍與海警此次同步演訓，加上仁愛礁補給爭議及美方介入，南海局勢再度成為區域安全焦點。