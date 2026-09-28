科技戰未降溫…川習會成果晶片議題神隱 分析：升級國安競爭

香港南華早報27日報導，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 及超微 執行長蘇姿丰坐上川習會 國宴主桌，但美國晶片和半導體出口限制卻從這次川習會成果「神隱」，美中公布的成果清單均隻字未提。專家多認為，晶片議題雖從川習會成果消失，但非美中科技戰真正降溫，反而可能升級成國安競爭，而非一般商業談判。

美智庫布魯金斯研究院專家陳凱欣（Kyle Chan）及商業諮詢公司DGA Group專家崔歐洛認為，美方並未鬆綁晶片限制，真正改變的可能是中方態度。

陳凱欣說，「最大的改變，是中國對自身晶片自主能力愈來愈有信心」。中國在建立先進半導體本土供應鏈已取得進展，不像過去急於要求美方撤除限制。

崔歐洛分析，可能雙方都面臨國內壓力，美國有人要求進一步收緊科技限制，中國持續推科技自主；「雙方任何被視為讓步的舉動，在國內都極為敏感」。

美國新聞網站Politico 26日報導，美國智庫捍衛民主基金會主任辛格頓說，雙方成果清單完全沒提晶片、半導體設備及出口限制，這相當耐人尋味。

南華早報也指出，現在就認定出口管制爭端降溫為時過早。科技政策顧問特里奧洛（Paul Triolo）表示，北京目前或許對國內半導體產業在既有限制下的進展感到滿意，但如果華府推出新的管制，北京仍可能強力反擊。

目前美國國會正推動進一步強化出口管制，其中一項措施要求日本、荷蘭等盟友更緊密配合美國限制先進半導體設備輸往中國。特里奧洛指出，中國官員可能將任何新管制視為違反美中先前達成的經貿緩和安排，並可能透過擴大管制稀土及生產設備反制。

他認為，出口管制議題異常平靜，可能反映雙方各自面臨強大的國內壓力。美國內部仍有力量要求加強管制，中國則持續推動自主能力，在任何可能被視為「讓步」的議題，雙方都不太可能公開承認取得進展。