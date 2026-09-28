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中美競爭 玉淵譚天：不必你輸我贏 環時：限制在可控範圍

中國新聞組／北京28日電
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川習會後，「玉淵譚天」發文談中美關係，稱雙方雖有競爭與分歧，仍需尋找共同做事方式...
川習會後，「玉淵譚天」發文談中美關係，稱雙方雖有競爭與分歧，仍需尋找共同做事方式。(路透)

中國國家主席習近平結束訪美行程後，央視旗下新媒體「玉淵譚天」27日發文指，中美兩國元首半年內實現互訪，具歷史意義，「今天，中美關係又站在新的歷史起點上」。中方認為，兩國競爭與分歧並未完全消失，但競爭應是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥，「修昔底德陷阱」是可以跨越的。官媒環球時報也發文稱，中美可合作，也可競爭，但不能以犧牲中國核心利益為代價。

「玉淵譚天」文中寫道，文章寫道，中美兩國元首半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。「共同抗擊日本軍國主義的歷史，是中美元首共同提到的話題」，「第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略」。美方也在講話中提起「工合」（gung ho），即「中國工業合作協會」。文章稱，「工合」這個詞的來處，是中美在特定時代背景下形成的價值認同。

文章提到，AI也是中美需要共同面對的挑戰。「發展好」對應技術進步和利益共享；「管控好」對應濫用、惡用和失控風險。習近平在白宮歡迎儀式說，中美兩國都是AI大國，有能力也有責任發展好、管控好AI，確保AI發展始終受控於人、造福於民。

文章指，9月會晤進一步豐富「建設性戰略穩定關係」內涵，雙方同意共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」，把「尊重」放在「公平、對等」之前，這讓雙方關係定位的內涵又往前走了一步。堅持並持續發展建設性戰略穩定關係，就是中美兩個大國尋求正確相處之道。這既造福兩國人民，也為動盪世界提供穩定錨。

文章又稱，中方在白宮歡迎儀式上提出中美「不必諱言競爭」，但競爭「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」，並表示「修昔底德陷阱」是可以跨越的。提出「修昔底德陷阱」的格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）後來也開始研究中方所說的「你中有我、我中有你」。

在人文交流，文章稱，制度不同是事實，但制度差異不能概括中美關係的全部。文章最後指，中美關係今天又站在新的歷史起點上。新技術、新競爭及新合作議題將出現，但不變的是中美始終需找到彼此相處、共同做事的方式。畢竟大國關係總落到共同面對的問題、共同創造的利益、共同建立的連結。

環時則發文指出，「建設性」在於把競爭限制在可控範圍，「戰略穩定」則是避免經貿摩擦、科技競爭和地區分歧演變成對抗。文章提醒，今天的中美關係，早已不是只靠關稅、訂單等就能解開的簡單題，供應鏈、人工智慧、金融、地區安全、全球治理，任何一項都牽動兩國利益，影響世界預期。

精華 FAQ

  • 中方認為中美不必追求你輸我贏，競爭應像你追我趕的賽跑，而非對抗式角力。文章並強調，所謂修昔底德陷阱並非不可跨越，關鍵是找到正確相處方式。

  • 環時指出，建設性在於把競爭限制在可控範圍，戰略穩定則是避免經貿摩擦、科技競爭與地區分歧升級為對抗。中美應在核心利益受尊重的前提下管理分歧。

  • 文章提到人工智慧、供應鏈、金融、地區安全與全球治理等議題，認為這些都牽動兩國利益與世界預期。中美既要發展AI，也要管控濫用與失控風險。

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