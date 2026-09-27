台灣情治機關對中生設下「學姐」情網 中國安部再示警

隨著「交鋒」熱映，中國國家安全部重提中生‌‌在台交流時遭「學姐」以感情為誘餌策反的舊案。（取材自微博）

由中國國家安全部主導的兩岸諜報戰連續劇「交鋒」9月6日上映後，引發中國民眾對相關議題的關注與興趣。中國國安部藉此宣導台灣情報機關慣用的三大手法，並重提2018年就曾曝光的一宗中生來台交流遭「學姐」以感情為誘餌成功策反的舊案。

中國國安部微信 公眾號26日發表一篇題為「跟著「交鋒」一起拆解間諜 套路」的文章指出，境外間諜情報機關的慣用手法有三：金錢收買、感情拉攏、威逼脅迫。

中國國安部稱，金錢收買是境外間諜情報機關的常用手段之一。中國航天領域科研人員趙某在赴某國訪學期間被境外間諜情報機關盯上。對方先以吃飯、旅遊、贈送禮物等方式拉近關係，再以「諮詢費」名義支付不菲報酬，最終將趙某策反。

中國國安部指出，情感拉攏同樣是境外間諜情報機關的常用手段。中國學生小哲早前赴台灣某大學交流，就被一名自稱「學姐」的女子成功策反。

文章表示，現實中，境外間諜情報機關鎖定目標後，可能會先設計圈套，待目標「中招」後再以此要挾，迫使目標妥協配合。

前述這起「小哲被台灣『學姐』策反」的案例，‌最早由中國國安部於2018年9月透過央視「焦點訪談」「2018-雷霆」專項行動專題節目首次曝光‌。中國國安部當時還公布「學姐」的真實姓名與相片，並指「學姐」比小哲大了16歲。

根據中國國安部公布的訊息，小哲18歲時以交換生身分來台交流。在一次聚會中，一名自稱「學姐」的女子主動接近小哲，頻頻示好並刻意營造曖昧氛圍，常約他逛街吃飯，這讓身處異鄉的小哲逐漸對「學姐」產生強烈依戀，很快就確立雙方戀愛關係。

小哲回到中國後順利進入某涉密重點實驗室工作。「學姐」一開始以情侶日常「查崗」為借口，讓他隨手拍攝實驗室的照片；之後「學姐」以「關心學業、幫你看學術成果」等為由，讓小哲分享自己的日常研究內容。

隨著兩人「交往」深入，「學姐」索要的內容快速升級，從普通學術信息逐步變成具體的實驗核心數據、國防軍工領域的機密科研資料。小哲在兩人「交往」期間還收了「學姐」給的人民幣‌4.5萬元。

當小哲逐漸察覺有異，提出要結束這段關係時，「學姐」瞬間變臉，以小哲大量洩密的證據威脅，小哲只好繼續向「學姐」輸送情報，前後累計提供近百份涉及中國國防軍工的涉密情報‌，直至最終被捕。

台灣情治機關將陸生作為策反對象，也是導致之後中國中國對中生來台高度警惕的主因之一。