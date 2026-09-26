習送美大禮 熊貓平平、福雙已在路上 美砸600萬美元升級場館迎貴客

大熊貓「平平」為雄性，眼圈大而濃黑，辨識度很高。(取材自Ｘ平台)

「川習會 」落幕，「熊貓外交」緊接登場。中國國家主席習近平 24日出席美國總統川普在白宮舉行的歡迎儀式上送出大禮，另宣布大熊貓「平平、福雙」即將落戶亞特蘭大 動物園，與美國人民見面。隨即成都大熊貓繁育研究基地便表示，大熊貓出發前要進行加強訓練，而美方花了600萬美元重新改造、提升和優化場館。話聲剛落，「平平」、「福雙」已啟程赴美，顯示中美關係持續升溫。

綜合媒體報導，「平平」和「福雙」27日凌晨2時55分從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園，開啟為期10年的旅居生活。啟程前，成都大熊貓繁育研究基地為2隻大熊貓舉行歡送儀式。

「平平」為雄性，2020年3月17日出生，眼圈大而濃黑，體型敦實、行動靈活，尤其擅長爬樹；「福雙」為雌性，2020年10月18日出生，頭頂有一小撮蓬鬆毛髮，外形圓潤、反應靈敏，具備很強的食物搜尋能力。兩隻大熊貓赴美前接受運輸適應性訓練。

為保障運輸安全，中方準備新鮮竹筍、竹子、蘋果及應急藥物，並將飛行期間的機艙溫度、濕度維持在大熊貓適宜範圍。美方資深獸醫及飼養員也隨機陪同，實時觀察牠們的身體狀況。抵達亞特蘭大後，「平平」、「福雙」將接受隔離檢疫，中方獸醫和飼養員將駐園照顧，協助牠們適應新環境。

為迎接這對大熊貓，亞特蘭大動物園自2025年12月起與中方專家密集溝通，進行場館升級。美方耗資600萬美元，擴大室內活動空間，增設棲架、石台、水池等設施，並升級監控系統。中方專家9月中旬實地驗收後認為，改造後的場館能提供更多探索和休憩空間；園方也已準備多種食用竹，確保全年供應。

這次赴美並非單純的動物展示，而是延續中美大熊貓保護合作。中方與亞特蘭大動物園合作已逾20年，雙方曾聯合實施30多項科研項目，發表50多篇學術論文，並在繁殖育幼、行為研究及疾病防控等方面合作。

此次「平平」、「福雙」赴美將展開為期10年的保護合作，涵蓋飼養繁育、疾病防治、科學研究、公眾教育及野外種群與棲息地保護等領域。

大熊貓「福雙」為雌性，頭頂一小撮蓬鬆毛髮。(取材自Ｘ平台)