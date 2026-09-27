菲律賓運補坐灘艦 中國：南海28日、30日將實彈射擊

菲律賓軍方長期為擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，相關行為一直是中菲雙方在南海主權聲索角力的重點。(路透)

中國與菲律賓南海爭端不斷，在仙賓礁船隻衝撞後，中國近日指控菲律賓在中秋 節期間，為非法在仁愛暗沙坐灘的軍艦運補，嚴重違反「南海各方行為宣言」。中國方面並將於28日與30日，在南海北部、澳門 外海進行實彈射擊。

中國海警局新聞發言人姜略25日發表談話指出，菲律賓「背信違約」，24日派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」，並指控菲律賓是在中國節日期間（中秋假期）採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反「南海各方行為宣言」，嚴重破壞南海地區和平穩定。

此外，中國珠海海事局已發布航行警告，通報將於28日和30日在南海部分海域進行實彈射擊，上述兩日每天上午8時至下午5時禁止駛入。公告經緯度顯示，實彈射擊區域鄰近澳門，大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域，距離東沙島約350公里。另，中國自18日至30日，連續13天在海南島三亞市外海兩處南海海域「組織軍事訓練」，訓練期間該水域需實施管控，禁止無關船舶、人員駛入。

台灣賴清德政府將海巡署除役救難艦「連江艦」援贈菲律賓，中國國防部發言人蔣斌24日抨擊稱，民進黨當局為了台獨分裂圖謀，「罔顧菲律賓海警曾射殺台灣漁民的慘劇，主動貼靠勾連」，出賣民族尊嚴和利益，受到兩岸同胞唾棄，蔣斌並「敦促菲方恪守一個中國原則」。