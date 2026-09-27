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菲律賓運補坐灘艦 中國：南海28日、30日將實彈射擊

記者廖士鋒／綜合報導
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菲律賓軍方長期為擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，相關行為一直...
菲律賓軍方長期為擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，相關行為一直是中菲雙方在南海主權聲索角力的重點。(路透)

中國與菲律賓南海爭端不斷，在仙賓礁船隻衝撞後，中國近日指控菲律賓在中秋節期間，為非法在仁愛暗沙坐灘的軍艦運補，嚴重違反「南海各方行為宣言」。中國方面並將於28日與30日，在南海北部、澳門外海進行實彈射擊。

中國海警局新聞發言人姜略25日發表談話指出，菲律賓「背信違約」，24日派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」，並指控菲律賓是在中國節日期間（中秋假期）採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反「南海各方行為宣言」，嚴重破壞南海地區和平穩定。

此外，中國珠海海事局已發布航行警告，通報將於28日和30日在南海部分海域進行實彈射擊，上述兩日每天上午8時至下午5時禁止駛入。公告經緯度顯示，實彈射擊區域鄰近澳門，大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域，距離東沙島約350公里。另，中國自18日至30日，連續13天在海南島三亞市外海兩處南海海域「組織軍事訓練」，訓練期間該水域需實施管控，禁止無關船舶、人員駛入。

台灣賴清德政府將海巡署除役救難艦「連江艦」援贈菲律賓，中國國防部發言人蔣斌24日抨擊稱，民進黨當局為了台獨分裂圖謀，「罔顧菲律賓海警曾射殺台灣漁民的慘劇，主動貼靠勾連」，出賣民族尊嚴和利益，受到兩岸同胞唾棄，蔣斌並「敦促菲方恪守一個中國原則」。

精華 FAQ

  • 中國海警局稱，菲律賓在24日派運補船為仁愛礁坐灘軍艦補給，並選在中秋假期採取挑釁行徑，指其背信違約、違反南海各方行為宣言。

  • 珠海海事局公告，將於28日與30日在南海部分海域進行實彈射擊，每天上午8時至下午5時禁止船舶進入，區域鄰近澳門、位於珠江口外海。

  • 中國國防部發言人批評民進黨當局援贈除役救難艦連江艦給菲律賓，稱此舉為台獨圖謀、出賣民族利益，並敦促菲方恪守一個中國原則。

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