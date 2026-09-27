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央視播漫威電影「驚奇隊長2」 網解讀：川習會氣氛佳

中國新聞組／北京27日電
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央視電影頻道（CCTV-6）25日晚排播美國漫威電影「驚奇隊長2」（Marvel...
央視電影頻道（CCTV-6）25日晚排播美國漫威電影「驚奇隊長2」（Marvel隊長2），被解讀為呼應目前中美關係不錯，川習會氣氛佳。(視頻截圖)

央視電影頻道（CCTV-6）的排片經常被指「呼應時事」，2026年9月25日晚間，該頻道播放美國漫威電影「驚奇隊長2」（另譯「Marvel隊長2」），24日晚則播出電影「功夫熊貓」。正值川普與習近平在華盛頓會晤，此時播放美國漫威大片引發網民聯想，認為此舉顯示目前中美關係不錯，川習會氣氛佳。

綜合媒體報導，「驚奇隊長2」是2023年美國超級英雄電影，由漫威影業製作，華特迪士尼工作室電影發行，是2019年電影「驚奇隊長」續集。

「功夫熊貓」則是2008年上映的美國動畫電影，由夢工廠動畫公司製作，派拉蒙影業發行，是「功夫熊貓」系列的第一部作品，當中包含不少中國元素。其後的「功夫熊貓3」成為中美首部合拍動畫片。

央視CCTV-6電影頻道被網友封為「六公主」，該頻道最大特色就是經常不按牌理出牌，挑選的播映電影常被解讀為在「暗喻或呼應」當下的國際與社會熱點。過往經典案例也常引發網友熱議。例如去年10月15日晚播放「美國隊長」，當時正值中美經貿關係風起雲湧，有網民調侃稱「中美和解了」。

此外，2019年中美貿易戰爆發，兩國關係惡化，該頻道連續播放了「上甘嶺」、「英雄兒女」等多部「抗美援朝」題材電影。但後來，中美元首通電話為貿易戰降溫後，該頻道也塑造氛圍，播放中美軍人合作抗日的愛情電影「黃河絕戀」，也引起各方解讀及猜測。

精華 FAQ

  • CCTV-6先播《功夫熊貓》，隔晚又播《驚奇隊長2》。由於時間點正值川普與習近平在華盛頓會晤，網友便將排片解讀為中美關係回暖的訊號。

  • 因為央視電影頻道常被認為會「呼應時事」而挑片，排片風格不按牌理出牌，常被解讀成對國際或社會熱點的暗示，因此獲封「六公主」。

  • 報導提到，去年播《美國隊長》曾被解讀為中美和解；2019年貿易戰期間連播抗美援朝題材片，之後又播《黃河絕戀》，都曾引發外界聯想。

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