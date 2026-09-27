川習茶敘6字共識：尊重公平對等 英媒：兩國已平起平坐

習近平(左起)和夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞及川普，25日在白宮茶敘。(新華社)

中國國家主席習近平 在訪美期間與美國總統川普 會談與茶敘，兩國元首同意進一步豐富中美關係定位的內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係。中專家分析，「尊重、公平、對等」六個字，體現出中美的共同關切，舉世矚目。一向被中官媒視為帶著「陰間濾鏡」看中國的英國BBC，也引用學者分析給出少見的正面評價，稱此次會談最重要的成就，在於展示兩國關係「正面友好的氛圍和形象」，並稱中美基本上已「平起平坐」。

中新社報導，今年5月，中美元首北京會晤中，雙方共同確立了構建中美建設性戰略穩定關係的兩國關係新定位。而此次在華盛頓，中美關係定位的內涵進一步豐富，多了「尊重、公平、對等」六個字的定語。

報導引述中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長刁大明分析指出，「尊重」是前提，意味著尊重彼此的社會制度、發展道路和核心利益，延續中美三個聯合公報的精神；「公平」是價值追求，既體現為國際關係的公平正義，也表現為維護國際法和國際秩序的公平；「對等」則是強調在國際交往中地位平等、利益兼顧。

中國外交學院院長高飛認為，「尊重、公平、對等」體現出中美的共同關切，舉世矚目，有助於增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

中官媒人民日報也在26日刊文稱，此行兩國元首「達成很多新共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引」，並指席習近平與川普「長期交往、彼此尊重，成為中美關係最寶貴的戰略資產。」文內也重申，希望美方堅持反對台獨的正確立場。

英國BBC則分析，兩位領導人公開發言時，都表達出友好的措辭。儘管外界關注的人工智能(AI)、稀土等迫切議題似乎未有明顯進展，國際危機組織資深東北亞分析師楊晧暐認為，習川會最重要的成就是兩國一致對外「營造關係正面友好的氛圍和形象。」兩強國元首在談話中均體現中美關係正往「找出更多合作可能性、管控分歧」的方向前進，氛圍「至少是正向合作、穩固的。」

香港大學哲學系助理教授黃裕舜博士分析，會談的重點不在政策突破，而是兩國領導人之間的「個人關係」。從川普接機、兩人在白宮會面以及國宴的排場來看，雙方關係的進展是「相當成功」。

楊晧暐直言，川普的高規格方式接待、宏大的國宴排場，已使中美基本上已處在一個「平起平坐」的等級。習近平展示出「更穩健、更有底氣」的態勢，不論是對國際的影響力，或國際評價這兩人的領導力上，習近平「漸漸占有上風」。

川普24日在白宮歡迎習近平對美國進行國事訪問。(新華社)