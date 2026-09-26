中學者吳心伯：習近平訪美具里程碑意義 中美將續推經貿、AI合作

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。（中新社資料照）

本次川習會 落幕，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，雙方透過元首互動、高層對話及經貿、人工智慧 與兩軍關係等領域的協調合作，有助推進中方所稱的「中美建設性戰略穩定關係」。展望後續，吳心伯預期雙方可能進一步擴大關稅豁免及相互採購，並就貿易、投資、技術與金融進行整體性磋商；雙方同意建立人工智慧安全風險溝通機制，也將擴大中美合作面。

觀察者網報導，吳心伯表示，習近平 赴美進行國事訪問，有助於增進中美之間戰略互信；中美在經貿、人工智慧、兩軍關係上達成對話協調與合作的共識，有助於增進中美戰略共識；中美以這次訪問為核心，進行一系列高層對話、磋商、面對面接觸，這是中美戰略互動的表現。總體來講，透過這三個層次推進構建「中美建設性戰略穩定關係」的目標。

從川普 這次的接待行程來看，吳心伯分析，從個人層面上講，這體現了川普對習近平的尊敬和欽佩，也反映出兩人之間所建立的個人友誼；從川普的政治需要來講，則是希望營造成功的對華外交敘事，來推進其國內和國外政策的目標，包括在期中選舉中爭取選票、處理美伊戰爭等。

對於白宮國宴安排，吳表示，美國在和中國的交往中逐漸認識到，中國在文化上是一個講究歷史的國家，所以，他們也會通過各種形式體現重要活動的歷史意義。用1972年尼克森訪華時所使用的酒款，也表明當下的中美關係處在重要的、具有歷史意義的時間節點，這次訪問是歷史性的、具有里程碑意義。

至於中方參加國宴的人數只有19人，吳指，之前川普也講過座位不夠多，美國各領域的領軍人物都想來，川普很重視和美國商界關係，5月份訪陸時也帶了很大的高規格商界代表團，「所以他要把這些位置留給美國商界，通過這種利好，推動商界和川普政府的合作」，「這些商界領袖不管是陪同川普訪華，還是參加白宮的國宴，背後都是他們對深化發展對華經貿關係的強烈願望。」

談及中美經貿往來，吳分析，中美貿易休戰協議延長，以及雙方各自豁免價值300億美元進口商品的關稅，接下來有望在300億美元的基礎上進一步向前推進，把更多商品納入到免稅範圍內，有利於擴大和穩定雙邊貿易；此外，應該達成一些增加雙方間相互採購產品的相關協議。

他也提到，中方提出了處理中美經貿關係的方案，包括貿易、投資、技術、金融，這些問題相互聯繫，不能只就貿易談貿易，就投資談投資，要放在一起談。美方對這個建議持開放性態度，接下來雙方會進一步就此進行商討。

在人工智慧方面，雙方同意建立人工智慧安全風險溝通機制。這對中美兩國合作應對人工智慧技術發展的挑戰有積極意義，也擴大中美之間的合作面。