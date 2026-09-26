川習二會後 中官媒：中美建設性戰略穩定關係「從願景化為行動」

美國總統川普(右二)25日在國家檔案局與中國國家主席習近平(左二)握手。(美聯社)

川習二會剛結束，中國官媒「人民日報」26日刊登專文稱，應讓「中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民」，文內也重申，希望美方堅持反對台獨的正確立場。

人民日報26日2版「鐘聲」（意指中國之聲）專欄稱，此行兩國元首「成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，為中美關係提供了新的戰略指引」，還指中美兩國元首在不到半年時間裡實現互訪，在兩國關係史上前所未有，文中並指，中國國家主席習近平 與美國總統川普 「長期交往、彼此尊重，成為中美關係最寶貴的戰略資產」。

文章提到，此次訪美習近平指出「要把這一願景（中美建設性戰略穩定關係）轉化為行動」，明確兩國應當、也完全可以在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，在求同存異中妥處分歧，在累積互信中構築和平，讓中美建設性戰略穩定關係更好惠及兩國人民和世界各國人民。

其中，「中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單」，「此次中美元首會晤前夕，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是好消息。」

該文也提到台灣問題，稱「明確原則底線」是中美建構建設性戰略穩定關係的重要前提。該文稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。」