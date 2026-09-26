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新聞眼／乘勢進逼 習近平看穿川普軟肋

記者羅印冲
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川習二會，習近平（左）再次對美國總統川普畫下台灣問題紅線。圖為川習兩人24日在走...
川習二會，習近平（左）再次對美國總統川普畫下台灣問題紅線。圖為川習兩人24日在走過白宮柱廊時，川普向習近平介紹美國歷任總統。(美聯社)

中國國家主席習近平白宮川普提出，希望美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，這說法比起5月在北京時咄咄逼人的警告，力度有所降低，但目標卻更明確。川普雖處於內外交迫，包含一個多月後的期中選舉及停戰遙遙無期的伊朗戰爭，但若進一步對北京讓步、接受習近平的要價，也很難對美國國會交代，處境陷入兩難。

5月北京峰會上，習近平作為東道主，直接對川普畫下台灣問題紅線。習近平當時警告，台灣問題如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地，強調「台獨」與台海和平水火不容。四個多月後，習近平的狠話有所收斂，但公開提出，希望美方堅持「反對台獨」，並將這個目標與「中美戰略合作和兩國關係發展」掛鉤。從北京到華府，習近平的表態體現「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

是什麼讓北京看到可在台灣問題上更進一步的契機？關鍵就在川普在這四個多月來對台灣議題的退縮，或者說是向北京的立場靠攏。

5月川習會後，川普在飛離北京的空軍一號上及後續受訪多次表態，包括：不希望有人走向獨立、不願跋涉9500英里去打仗、不希望有人搞台獨是因美國支持等。除了口頭上，川普政府實際上也暫緩140億美元對台軍售，台灣賴清德總統出訪想過境訪問美國本土，難度也愈來愈高。

這些事態發展，北京可能認為川普在一定程度上接受習近平的台灣問題立場，但既然現在川普更有求於北京，從期中選舉到中東、俄烏甚至朝鮮半島局勢，沒有北京的配合或「不插手」，問題會更棘手，正如習近平在白宮歡迎儀式上致詞稱，「雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決」，正是看到了川普的軟肋，習順勢往前一步，要川普表態反對台獨。

事實上，這不是北京第一次要求美國表態反對台獨。美國國家廣播公司新聞網2023年曾報導，習近平在當年11月舊金山APEC場邊會晤時，私下要求時任美國總統拜登將美國官方措詞從「不支持」（not support）台獨，改為「反對」（oppose）台獨，但遭拜登團隊拒絕。此後，北京多次在美中高層交涉中要求美方更改措詞，但華府每次都拒絕，仍維持「不支持」台獨的表述。

現在北京再出招，但球仍在川普手上。白宮尚未公布會談紀要，即使發布，也未必詳述交鋒過程。比較可能的是像5月北京峰會，等習近平搭機離美，川普再透過受訪表述涉台議題，這也是最讓台北提心吊膽的一刻。

川普的兩難在於，他確實需要習近平的協助或配合，但現實上又不可能對北京讓步太多，這不僅會讓包含台灣在內的盟友寒心、動搖美國在亞太的威信，對內部尤其是對中鷹派盛行的國會也難交代。

何況美中分歧仍多且劇烈，美中長期結構性的對抗持續，川普可能還想握住手上的台灣牌。但台灣的命運和前途，搖盪在美中兩強之間，是無奈且殘酷的現實。

精華 FAQ

  • 這次措辭比5月在北京時收斂許多，不再以碰撞、衝突等狠話直接警告，而是改以希望美方堅持反對台獨、慎重處理台灣問題的方式，目標更精準。

  • 因為川普在期中選舉、中東戰事與多項國際議題上都需要北京配合，且他先前已在言行上對台灣議題退縮，北京判斷可趁勢推進，要求美方把不支持改成反對台獨。

  • 他雖可能換得北京在其他議題上的配合，但也會讓台灣與其他盟友失望，削弱美國在亞太的信譽，還會遭國會中對中鷹派強烈質疑，政治成本很高。

習近平 川普 白宮

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