甫接任國際貿協會長 日本前外務大臣岩屋毅27日訪中

日本 前外務大臣岩屋毅24日晚間在東京出席中國十一國慶節招待會時透露，他將從9月27日起訪問中國。

日本共同社報導，岩屋毅已經作為今年6月去世的日本前眾議院 議長河野洋平的繼任者，就任日本國際貿易促進協會會長，並將以會長的身分訪華。

中通社報導，據中國駐日本大使館 消息，大使館在東京24日舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會。日本前首相鳩山由紀夫、眾議院副議長石井啟一、日中友好議員聯盟會長森山裕、日本國際貿易促進協會會長岩屋毅以及110餘國駐日使節及日各界人士、在日華僑華人、中資機構等約1600人出席。

中國駐日本大使吳江浩在致辭中表示，當前中日關係面臨嚴峻形勢，根源在於兩國關係政治基礎遭到嚴重破壞。他說，台灣問題是中國核心利益中的核心，不容任何外部干涉。中日四個政治文件是雙方理應堅守的初心原點，也是中日關係行穩致遠的根本保證。與之相悖的言論和行為，有違國之相交的基本信義，不符合兩國人民的根本利益。

他表示，期待雙方有識之士秉持中日和平友好信念，為克服當前困難局面、推動中日關係重回正軌發揮積極作用。

報導稱，去年11月，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，導致中日關係嚴重降溫。

近期日本議員和企業界領袖接連計畫訪華，包括日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」的年輕成員9月13日訪問中國。此外，日本最大經濟團體經團聯以及總部位於大阪的關西經濟聯合會也計畫在未來幾個月訪華。