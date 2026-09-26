經濟學人：中共面臨世代更替 第7代是否較開明受關注

中共 21大將於明年召開，英國經濟學人刊文分析，隨著第五代領導人習近平 幾乎毫無疑問繼續掌權、以及不少第六代梯隊落馬，出生於1960、1970年代的第七代梯隊正逐步冒升。他們成長背景與前幾代有所不同，是否因此形成較開明的思維受到關注。

經濟學人22日刊登題為「中國共產黨面臨世代更迭」的文章，分析中共第七代梯隊。文章指出，現任中共總書記習近平幾乎毫無疑問會繼續其領導地位。習近平被視為中共第五代領導人，他的反腐敗運動卻重創了第六代梯隊。過去五年間，擁有表決權的中央委員會委員中，可能已有五分之一遭到清洗。

文章表示，在這情況下，中共第七代梯隊正在冒升。這些人包括54歲的上海市代理市長朱忠明，如果他能擔任上海市委書記，未來幾乎肯定能在中共中央政治局占一席位。

其他值得留意的人，包括56歲的浙江省省長劉捷、55歲的中國共產主義青年團（共青團）中央書記處第一書記阿東等。習近平曾在浙江省工作多年，而以往有2名中共最高領導人曾任（共青團）中央書記處第一書記（胡耀邦及胡錦濤）。

文章表示，中共第七代梯隊於1960、1970年代出生，他們幾乎沒有、或只有很少有關毛澤東時代的記憶，在文化大革命期間，學業並沒有遭到嚴重中斷。不少人在菁英學府畢業、取得博士學位，部分人曾長時間在中國以外的地方工作。如57歲的北京市長殷勇美國哈佛碩士畢業、56歲的福建省委副書記郭寧寧曾在香港及新加坡的中國國有銀行工作數年。

文章認為，第七代梯隊早期有機會接觸開放思維，此點不容忽視，不過，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光也表示，當幹部擁有很大權力的時候，他們會「被深度社會化及訓練」。

文章表示，按中共一般的退休年齡推算，2027年中共21大可能有三分之二的中央委員會退下來，第7代梯隊比重可能會由8%大增至逾40%。