川習會落幕 中媒見大船 外媒盯籌碼 「中美依然高度互不信任」

中國國家主席習近平 昨結束三天訪美行程，期間與美國總統川普 舉行峰會。同一場峰會，中外媒體各自解讀，中國官媒看到的是一艘需要共同掌舵的「大船」；而西方媒體看到的，則更像一張擺滿籌碼的談判桌。中國學者則認為，能讓「無利不起早」的川普對習近平此行如此重視、如此盡心，說明當前對川普而言，中美關係是大利所在。峰會後中美依然高度互不信任，但更加務實。

據美國之音報導，綜觀中國官方媒體與西方媒體這三天的報導，分別使用了兩種不同的尺子在衡量這場峰會。同一場峰會，中國官媒看到的是一艘需要共同掌舵的「大船」；而西方媒體看到的，則更像一張擺滿籌碼的談判桌。

中方報導傾向把習近平此次訪美放進一個更宏大的敘事，即「美中兩個大國未來應該如何相處」之中，強調關係的穩定、合作的延續以及雙方如何管控分歧。中國官媒使用的關鍵詞包括「戰略穩定」、「合作」、「管控分歧」、「新願景」、「長期發展」等。新華社23日發表題為「推動中美關係大船平穩前行」文章寫道，「元首外交引領中美關係這艘大船駛向前方」，「只要兩國元首共同領好航、掌好舵，中美關係這艘大船就能不偏航、不失速。」

與此同時，中方的報導聚焦於習近平國是訪問的規格和歷史意義。把川普的機場迎接、21響禮炮、軍樂團、兒童獻花等儀式性元素放在顯著位置。

相比起來，美國媒體則把峰會拆解成一場具體的戰略博弈，追問雙方究竟拿到了什麼、哪些問題暫時擱置、誰手裡握有更多籌碼，以及這場盛大的外交儀式背後究竟有沒有產生足夠實質的成果。

包括路透、美聯社、華盛頓郵報等西方媒體以美中戰略競爭為主線，將習近平此次的國是訪問視為雙方進行利益交換和戰略博弈的平台，重點關注貿易、稀土、人工智能等具體議題，以及雙方手中的談判籌碼。西方媒體關鍵詞包括「籌碼」(leverage)，「協定」(deal)，「讓步」(concessions)，「沒有突破」(no breakthrough)。

觀察者網引述復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯教授分析認為，美國中期選舉臨近，多項對外議程面臨困局，川普希望營造一個成功的對華外交敘事，來推進其國內和國外政策的目標；穩定中美關係是川普的「大利所在」。

鳳凰周刊引述北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍分析，中美關係當前核心任務不是試圖解決所有分歧，而是在競爭長期存在情況下尋找新的相處方式；兩國依然高度互不信任，但都變得更加務實。