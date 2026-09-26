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白宮國宴╱川贈習「白頭海鵰雕像」 寓意藏玄機

中國新聞組╱北京26日電
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川普(左)24日在白宮東廳舉行的國宴上，向習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。(歐新...
川普(左)24日在白宮東廳舉行的國宴上，向習近平贈送一座大型白頭海鵰雕像。(歐新社)

美國總統川普24日晚在白宮國宴款待中國國家主席習近平，席間送上一座約91公分高的金色白頭海鵰雕塑。白頭海鵰是美國國鳥，也是美國重要國家象徵。川普表示，希望這隻代表自由與翱翔精神的雄鷹，能在北京找到一個「好地方」。

據CNN、BBC及華盛頓時報等媒體報導，這座白頭海鵰雕塑由美國本土藝術家、川普與第一夫人梅蘭妮亞共同打造。川普在國宴談話中介紹這份贈禮時表示，白頭海鵰是美國重要象徵，代表自由與翱翔，也表達他對這份禮物能在中國獲得妥善安置的期待。

川普致詞時也談到此次與習近平的會面。他表示，儘管兩國實行截然不同的制度，但彼此擁有深厚的歷史連結與極佳私交，他強調，「我們兩國人民之間的紐帶歷久彌新，而且我們的關係從未像現在這麼好過」。川普回顧中美早期貿易往來，提到當年美國商船從紐約出發前往中國，認為雙方長期累積的商業、文化與知識交流，為彼此尊重與合作奠定基礎。

習近平回應時則從中美關係歷史切入，提到美國首任總統華盛頓收藏中國瓷器，以及1970年代尼克森訪華前後的「乒乓外交」。他指出，自己與川普不到半年內兩度會面，雙方進行「真誠、深入的交流」，並在許多問題上達成共識，為中美關係提供新的戰略指引。

習近平同時以二戰時期中美共同抗擊日本侵略者的歷史，強調兩國曾在「血與火」中建立友誼。他表示，中美目前正處於「歷史關頭」，兩國應珍惜歷史連結，並「並肩向前」。

習近平進一步將川普「讓美國再次偉大」與中國追求中華民族偉大復興相提並論，表示兩個目標都十分宏大，也能夠相互促進。他強調，中美應以負責任大國身分行事，回應兩國人民期待，探索大國彼此相處的新道路。

精華 FAQ

  • 川普贈送一座約91公分高的金色白頭海鵰雕塑，白頭海鵰是美國國鳥，也是重要國家象徵，代表自由與翱翔精神，並希望它能在北京找到好地方。

  • 川普表示，美中雖然制度不同，但兩國擁有深厚歷史連結與極佳私交，且人民之間的紐帶歷久彌新；他也提到早期商船往來，認為商業、文化與知識交流奠定合作基礎。

  • 習近平提到華盛頓收藏中國瓷器、尼克森訪華前後的乒乓外交，以及二戰時中美共同抗日的歷史，強調兩國在血與火中建立友誼，並呼籲在歷史關頭並肩向前。

國宴 白宮 習近平

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