白宮國宴╱血火友誼、賽考斯…習近平講中美4個友好故事

中國國家主席習近平 24日晚在白宮 歡迎國宴 致辭時，講述中美兩國人民200多年來友好交往的4個故事，從1784年「中國皇后號」開啟貿易往來，到抗戰時期中美並肩抗擊日本侵略者，再到「乒乓外交」推動兩國關係破冰，以及美國人賽考斯資助中國治沙，強調中美友誼有深厚民間基礎。

1.開啟貿易往來

新華社報導，習近平表示，美國獨立初期便將目光投向中國，雙方透過互通有無、優勢互補，逐步建立貿易往來。1784年，美國商船「中國皇后號」從紐約港出發，首航中國，返程時載回茶葉、絲綢和瓷器，揭開中美貿易往來序幕。

美國首任總統華盛頓也喜愛中國瓷器，曾多次訂購餐具和茶具。如今，他位於維吉尼亞州的故居弗農山莊，仍保存並展示相關中國瓷器。

2.血與火鍛造友誼

習近平表示，80多年前，中美人民曾並肩抗擊日本侵略者，飛虎隊及「駝峰航線」成為這段歷史的重要象徵。抗戰期間，中國軍民曾營救遭遇險境的美國飛行員，雙方也在共同抗戰中付出重大犧牲，建立深厚情誼。

3.小球轉動大球

習近平又提到，50多年前的「乒乓外交」打開中美交往大門。1971年4月，美國乒乓球代表團訪華，打破雙方長達20多年的隔絕；1972年2月，時任美國總統尼克森訪華，中美關係正常化進程由此展開。他並提及尼克森贈送的紅杉樹，象徵中美友誼長青。

4.跨洋相助治沙

第4個故事是美國人賽考斯與中國治沙人殷玉珍的跨國情誼。1999年，賽考斯看到殷玉珍治沙故事後，捐款5000美元協助購買樹苗。如今，這些樹苗已長成5萬多棵大樹。今年，兩人再次跨洋重逢。

習近平表示，中美關係的故事由人民書寫，200多年來一個又一個友好故事，證明兩國人民可以相互理解、相互成就，也為兩國關係留下持續交流的民間基礎。