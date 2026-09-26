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白宮國宴╱血火友誼、賽考斯…習近平講中美4個友好故事

中國新聞組╱北京26日電
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中國國家主席習近平24日晚在白宮歡迎國宴致辭時，講述中美兩國人民200多年來友好交往的4個故事，從1784年「中國皇后號」開啟貿易往來，到抗戰時期中美並肩抗擊日本侵略者，再到「乒乓外交」推動兩國關係破冰，以及美國人賽考斯資助中國治沙，強調中美友誼有深厚民間基礎。

1.開啟貿易往來

新華社報導，習近平表示，美國獨立初期便將目光投向中國，雙方透過互通有無、優勢互補，逐步建立貿易往來。1784年，美國商船「中國皇后號」從紐約港出發，首航中國，返程時載回茶葉、絲綢和瓷器，揭開中美貿易往來序幕。

美國首任總統華盛頓也喜愛中國瓷器，曾多次訂購餐具和茶具。如今，他位於維吉尼亞州的故居弗農山莊，仍保存並展示相關中國瓷器。

2.血與火鍛造友誼

習近平表示，80多年前，中美人民曾並肩抗擊日本侵略者，飛虎隊及「駝峰航線」成為這段歷史的重要象徵。抗戰期間，中國軍民曾營救遭遇險境的美國飛行員，雙方也在共同抗戰中付出重大犧牲，建立深厚情誼。

3.小球轉動大球

習近平又提到，50多年前的「乒乓外交」打開中美交往大門。1971年4月，美國乒乓球代表團訪華，打破雙方長達20多年的隔絕；1972年2月，時任美國總統尼克森訪華，中美關係正常化進程由此展開。他並提及尼克森贈送的紅杉樹，象徵中美友誼長青。

4.跨洋相助治沙

第4個故事是美國人賽考斯與中國治沙人殷玉珍的跨國情誼。1999年，賽考斯看到殷玉珍治沙故事後，捐款5000美元協助購買樹苗。如今，這些樹苗已長成5萬多棵大樹。今年，兩人再次跨洋重逢。

習近平表示，中美關係的故事由人民書寫，200多年來一個又一個友好故事，證明兩國人民可以相互理解、相互成就，也為兩國關係留下持續交流的民間基礎。

精華 FAQ

  • 他以4個故事串起中美200多年交往史，分別是中國皇后號開啟貿易、抗戰時期並肩作戰、乒乓外交促成破冰，以及賽考斯資助中國治沙。

  • 中國皇后號象徵中美最早的民間貿易往來，反映互通有無；乒乓外交則打開長期隔絕的大門，推動1971年美國乒乓球代表團訪華，為關係正常化鋪路。

  • 因為這些故事顯示兩國人民在貿易、戰爭、體育與公益上都能相互理解、相互幫助，說明中美關係不只靠政府，也有深厚而持續的民間基礎。

習近平 國宴 白宮

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