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中官媒看川習白宮互動5細節 Anthropic缺席國宴引猜想

中國新聞組╱北京26日電
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川普在白宮舉辦國宴款待習近平與夫人。(美聯社)
川普在白宮舉辦國宴款待習近平與夫人。(美聯社)

中國國家主席習近平9月23日至25日應美國總統川普邀請對美國進行國事訪問。中國官媒指出，9月24日晚，川普在白宮國宴款待習近平，從現場安排、賓客名單到科技巨頭的出席與缺席，5個細節受到外界關注；此外，值得注意的是，美國科技、金融界重量級人士齊聚國宴，卻沒有中國商界代表，人工智能企業Anthropic也未現身，不免讓外界好奇，上述安排意味著什麼？

細節1 川普外孫女亮相

中新網報導，24日上午川普在白宮舉行隆重歡迎儀式，外孫女阿拉貝拉也出現在歡迎人群中。2017年川普訪華期間，曾向習近平夫婦展示阿拉貝拉用中文唱歌、背誦「三字經」和古詩的影片，習近平當時稱讚她中文進步，並以「A+」評價。此次再度亮相，被中國官媒視為中美人文交流的一個象徵。

細節2 「月亮代表我的心」

當天白宮歡迎儀式等待兩國元首致詞期間，現場播放包括「月亮代表我的心」在內的熟悉旋律。當晚國宴適逢中國中秋節，習近平在致詞時向關心、支持中美關係發展的美國各界人士致以節日問候。

細節3 國宴一票難求

這場國宴的賓客陣容尤其引人注目。白宮公布的名單顯示，輝達執行長黃仁勳、蘋果董事長庫克、超微執行長蘇姿丰、OpenAI執行長阿特曼、Google共同創辦人布林、微軟執行長納德拉及黑石董事長蘇世民、黑石創辦人芬克等科技與金融界人士均獲邀。川普在國宴前形容，幾乎「每個人都想來」，可謂一票難求。

英國BBC報導，科技巨頭幾乎齊聚白宮之際，AI企業Anthropic沒有現身，格外受到關注。該公司近年頻繁就AI安全及中國AI發展發出警告，與中美目前高度敏感的科技競爭議題存在直接關聯。不過，BBC指出，目前無法確認Anthropic是沒有獲邀，還是自行決定不出席。

與美方企業巨頭大批出席形成對照的是，中國代表團主要由政府官員組成。中央社引述彭博報導指出，130多名賓客中只有19人屬中國代表團，且沒有中國商界人士。這種賓客結構顯示，這場國宴在美方安排下具有明顯的政商交流色彩，而中方則以官方代表團為主。

細節4 致敬1972年和平祝酒

此外，國宴本身也大量融入中國文化元素。白宮表示，菜單以美國食材為主並加入中國元素，宴會以世釀伯格酒莊「黑中白」氣泡酒祝酒，呼應1972年尼克森訪華時與周恩來的「和平祝酒」。

細節5 中國紅寓意深長

現場則採用大量紅色花卉與紅色桌布，強調溫暖、喜慶的氛圍。在中國文化裡，紅色是吉祥、喜慶的象徵。在外界看來，美方對此宴會的一系列細緻安排，凸顯出對習近平這次訪問的高度重視。

白宮國宴上的「中國紅」元素有寓意。(美聯社)
白宮國宴上的「中國紅」元素有寓意。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為這場國宴不只是外交接待，還同時呈現川習互動細節、科技金融巨頭雲集、Anthropic缺席，以及中方代表結構偏官方化等多重訊號，讓外界解讀空間很大。

  • Anthropic近年常談AI安全與中國AI競爭議題，與中美科技博弈高度相關，因此它未現身格外敏感；但報導也指出，現階段無法確認是未受邀，還是自行不出席。

  • 現場播放「月亮代表我的心」等旋律，菜單加入中國元素，並以紅色花卉、紅色桌布營造喜慶氛圍，還用1972年和平祝酒作呼應，展現對中方的重視。

白宮 國宴 習近平

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