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中國考古「走出去」 證方法適用性 三大成果在京發布

中國新聞組／北京25日電
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圖為今年1月24日工作人員在埃及盧克索省卡爾納克孟圖神廟遺址區，清理遺跡。（新華...
圖為今年1月24日工作人員在埃及盧克索省卡爾納克孟圖神廟遺址區，清理遺跡。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國發布3項中外聯合考古成果，展現考古「走出去」新進展。
  • 重點二：孟圖神廟、突尼斯與吉爾吉斯斯坦遺址均有重要考古發現。
  • 重點三：中國考古方法在海外驗證具普遍適用性，助力文明研究。

中國國家文物局24日在北京召開「考古中國」重大項目重要進展工作會，發布中埃（埃及）孟圖神廟遺址、中突（突尼斯）本·阿魯斯森林遺址、中吉（吉爾吉斯斯坦）紅河遺址等3項中外聯合考古項目成果。

大公報報導，中國社會科學院一級研究員王巍表示，「中國力量為世界遺產的發掘研究與保護作出新貢獻。」考古「走出去」是中國考古進入了黃金時代的重要標誌之一。中國國家文物局明確，將積極支持中國考古機構、專家學者「走出去」，深入參與世界考古與文明歷史研究。

據報導，孟圖神廟遺址是埃及卡爾納克神廟建築群的重要組成部分，距今3000餘年，作為古埃及最大宗教建築群的一部分，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。考古工作首次在古埃及同一神廟區內發現雙聖湖遺跡，為研究神廟禮儀與功能提供了重要線索。考古還揭露出神廟南部第二至五座奧西里斯小神殿的完整結構，確認了北部圍牆，出土數十件奧西里斯雕像，改變了對神廟區功能區分的認知。

報導指出，突尼斯本·阿魯斯森林遺址發現了布匿至羅馬時期建築群遺跡，完善了迦太基文明向羅馬文明轉型的考古學年代標尺。中國國家文物局考古研究中心副研究館員余飛表示，團隊通過「本·阿魯斯森林遺址田野發掘技術標準」和數據庫將中國考古學方法在該遺址的運用和結合，證明了中國考古學方法具有「可遷移的普遍適用性」，而非單向的技術輸出。

報導說，紅河遺址位於吉爾吉斯斯坦楚河州伊塞克阿塔區，是一處中古時期的大型城址，年代為公元6世紀至13世紀初。2018年至今，中吉聯合考古隊對吉爾吉斯斯坦紅河遺址開展了系統考古調查、勘探與發掘工作，揭示了該區域中古時期城市體系發展的歷史過程、古代人群的多元文化與宗教信仰，展現了絲綢之路文明交流互鑒的生動景象。

精華 FAQ

  • 此次發布的成果包括中埃孟圖神廟遺址、中突本·阿魯斯森林遺址，以及中吉紅河遺址3項中外聯合考古項目，分別來自埃及、突尼斯和吉爾吉斯斯坦。

  • 考古工作首次在同一神廟區內發現雙聖湖遺跡，並揭露完整的小神殿結構、北部圍牆及多件奧西里斯雕像，對神廟禮儀功能與區域分工提供了新證據。

  • 報導指出，中國考古方法在突尼斯遺址的應用，證明其具可遷移的普遍適用性，不只是技術輸出，也為世界遺產發掘、研究與保護提供了新助力。

世界遺產 埃及

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