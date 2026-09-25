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下機需攙扶、手緊抓彭麗媛不放？ 習近平健康又惹猜測

編譯陳律安／綜合報導
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有網友察覺到，當習近平抵美走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支...
有網友察覺到，當習近平抵美走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平抵美下機時握緊彭麗媛的手，引發健康疑慮。
  • 重點二：外界聯想他在金磚峰會取消晚宴，猜測可能身體不適。
  • 重點三：報導指出中國缺乏明確接班規則，使健康傳聞更受關注。

隨中國國家主席習近平23日抵達美國進行國是訪問，但他步下專機階梯時需夫人支撐，再度燃起外界對他健康狀況的疑慮。

習近平抵美後，由美國總統川普親自迎接，這是60多年來，首度有美國總統在華府附近的安德魯聯合基地迎接外國領袖。

當習近平走下專機階梯，網友迅速察覺，他緊緊握著妻子彭麗媛的手，似乎需要額外支撐才能走穩。上周在印度舉行的金磚峰會，習近平更因身體不適，取消晚宴行程。

海外異議人士謝萬軍說，習近平走下階梯的步態，顯然是中風後遺症。他先前指稱習近平因中風而缺席金磚峰會晚宴的說法，才剛遭到印度外交部駁斥。

紐約時報報導，現年73歲的習近平，年齡已大到只要出現失足、或未出席會議的情況，就會引發關於其健康狀況的大量揣測，而相關議題在中國境內受到嚴格審查。

如果國家領袖失能或亡故，中國共產黨沒有明確的接班規則。習近平推翻先前官員退休年齡的不成文規定，更升高了不確定性。

習近平身材魁梧，他自稱年輕時在中國鄉間學會抽菸，但關於他生活型態的細節則不明朗。2009年，當習近平準備接班胡錦濤時，一名友人向美國外交官表示，習近平「既不喝酒，也不碰毒品」。

然而，追蹤中國領導人的美國中情局前分析師威爾德（Dennis Wilder）說，外界盛傳習近平長年抽菸喝酒，也不愛運動。

精華 FAQ

  • 因為他步下專機階梯時緊握彭麗媛的手，外界解讀為需要額外支撐才能走穩，加上先前曾取消金磚峰會晚宴，讓健康疑慮再度升高。

  • 除了下機時的步態與攙扶畫面，文中也提到他在印度舉行的金磚峰會取消晚宴行程，並有海外異議人士聲稱其步態像中風後遺症。

  • 文章指出中國共產黨對領袖失能或亡故後的接班並無明確規則，而習近平又推翻退休年齡的不成文限制，使外界更關注其健康變化可能帶來的政治不確定性。

習近平 印度 華府

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