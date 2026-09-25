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美國民眾對中觀感回暖但仍冷淡 58%在華外企看好未來

記者賴錦宏／綜合報導
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習近平訪美前夕，美國智庫「丕優研究中心」的最新民調顯示，美國民眾對中國的整體觀感...
習近平訪美前夕，美國智庫「丕優研究中心」的最新民調顯示，美國民眾對中國的整體觀感近年已逐漸回暖。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美民眾對中國觀感回暖，平均評分升至37分但仍偏冷淡。
  • 重點二：民主黨對中態度較正面，50歲以下民眾也明顯高於年長者。
  • 重點三：58%在華外企看好未來5年，國內競爭已成最大經營挑戰。

川習二會前夕，美國智庫丕優研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國的觀感較2021年改善，平均評分由28分升至37分，但仍低於代表中立的50分，逾半受訪者對中國持冷淡態度。

香港經濟日報，丕優23日公布調查，以0至100分的「情感溫度計」衡量受訪者對中國的態度，0分代表極為冷淡，50分為中立，100分則代表極為正面。調查顯示，對中國持正面態度、即評分高於50分的受訪者，占比由2021年的11%升至19%；持中立態度者由20%增至27%。持冷淡態度者則由68%降至54%。

雖然美國民眾對中觀感已有回升，但仍未回復至2018年平均評分為42分的水準。

按政治取向畫分，受訪的共和黨與民主黨人士也都有回升，但兩黨間有明顯差距，民主黨人及傾向民主黨的獨立選民，對中國的平均評分為43分，高於共和黨人及傾向共和黨的獨立選民的29分。兩個陣營持正面態度者分別占26%及10%。

年齡方面，50歲以下受訪者對中國的平均評分為42分，50歲或以上者為31分。兩組評分均較2021年上升，而過去10年的分數差距大致維持在10分左右。

這項調查於9月14日至20日進行，共訪問5193名美國成年人。

香港經濟日報報導稱，在國際形象與軟實力方面，相較於美國頻頻得罪盟友及伊朗戰事對全球經濟的擾亂，中國正展示負責任、可信賴的大國形象。

此前7月，丕優研究中心的民調亦顯示，中國軟實力運用發生轉變。在受訪的36個國家中，大多數國家民眾對中國好感度高於美國。世界各地民眾正使用中國AI模型、駕駛中國電動汽車；購買拉布布玩偶、中國電視劇等文化爆款及網絡中國熱，進一步激發了全球對中國的興趣，帶動了赴華旅遊熱度。

另據香港大公報報導，根據上海美國商會發布的2026年度「中國商業報告」顯示，58%的受訪外企看好未來5年在華前景，78%的企業2025年實現盈利，信心指標均明顯回升。專家表示，信心指標出現明顯回升雖不意味着中美經貿摩擦已完全消失，卻能說明企業正在重新評估中國市場的機會與風險，中美關係階段性趨穩正在轉化為更加積極的商業預期。

該報告顯示，58%受訪外企對未來5年在華業務前景持樂觀或略為樂觀態度，比上年提高17個百分點，同時持悲觀態度的企業比率則由37%降至16%。68%的受訪企業將中國本土競爭列為主要經營挑戰，國內競爭首次超過中美關係緊張成為首要關切。

川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國的觀感較2021年...
川習二會前夕，美國智庫皮尤研究中心最新調查顯示，美國民眾對中國的觀感較2021年改善。（路透）

精華 FAQ

  • 丕優調查顯示，美國民眾對中國平均評分由2021年的28分升至37分，正面與中立比例上升、冷淡比例下降，但整體仍低於50分中立線。

  • 民主黨人及傾向民主黨的獨立選民平均給中國43分，共和黨陣營僅29分；50歲以下者為42分，50歲或以上者則為31分，差距依舊明顯。

  • 上海美國商會報告顯示，58%受訪外企看好未來5年在華業務，78%企業2025年盈利；專家認為，這反映企業重新評估中國市場機會與風險。

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