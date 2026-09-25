第一夫人時尚外交 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套服藏小心思
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中國國家主席習近平於華府進行國是訪問，中國第一夫人彭麗媛與美國第一夫人梅蘭妮亞也在昨天前往當地的國立亞洲藝術博物館參觀。相較於習近平和美國總統川普在政治場上的過招，兩位第一夫人時隔9年再度同框，也被視為同場較勁，兩人的衣著打扮引發話題。有時尚界人士觀察到，彭麗媛共換了3套服裝，其中似有「小心思」，她頭髮盤起，並罕見穿上約8厘米高的高跟鞋，被韓媒稱巧妙地縮小了與身高1.8米的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。
綜合報導，兩位第一夫人上次公開會面要追溯到2017年，當時川普以總統身分訪問北京，兩位第一夫人當時在故宮博物院茶敘，並觀看學生表演。據中央社報導，梅蘭妮亞曾是時裝模特兒；彭麗媛則是知名聲樂家。梅蘭妮亞今年稍早沒有陪同丈夫訪問中國。兩位第一夫人此次是時隔9年再度同框，立刻成為焦點，
兩人集時尚與外交形象於一身，並以參訪博物館的方式展現「柔性外交」。兩位第一夫人稍早與丈夫分開活動，造訪美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館。她們進入博物館後，參觀由美國藝術家惠斯勒所設計的華麗餐廳「孔雀廳」以及惠斯勒所創作的油畫，接著聆聽由當地教育機構「希望中文學校」的兒童所演唱的民謠「茉莉花」。
兩位夫人分別來自全球兩大經濟體，她們的穿搭也成為焦點。華府智庫史汀生研究中心中國計畫主任孫韻表示，「就呈現形象而言，這兩位第一夫人都會無可挑剔。」她形容兩人都接受過「專業的形象訓練」。
彭麗媛目前在公開場合共換了3套衣服。第一套是剛下機時所穿的灰色調中式套裝，上衣採用立領、斜襟與收腰剪裁，搭配同色系過膝裙，並腳踩7至8公分的高跟鞋、搭配高盤髮造型，與美國第一夫人梅蘭妮亞同框。南韓「亞洲日報」網站指出，這身搭配巧妙地縮小了彭麗媛與身高1.8米的梅蘭妮亞之間的視覺身高差。
梅蘭妮亞則身穿Givenchy深色西裝套裝，整套衣著總值至少2.5萬美元。彭麗媛並使用英語交流，兩位第一夫人並肩走在紅毯上，不時微笑交談，形成不同風格的「夫人時尚外交」。
第二套是出席白宮歡迎國宴的大紅洋裝，彭麗媛穿了「一身紅」，氣色顯得相當飽滿，與穿著黑白套裝的梅蘭妮亞形成經典的色彩對比。另外，彭麗媛在參觀國立亞洲藝術博物館時，穿的是深藍色、高立領的旗袍式洋裝，並別上一枚銀色花卉胸針。
因為兩人時隔9年再次公開同框，且分別代表中美兩大經濟體的第一夫人形象；她們在博物館參訪時的穿搭、儀態與互動，都被外界視為外交場上的另一種較勁。 她共換了3套服裝，包括下機時的灰色中式套裝、出席國宴的大紅洋裝，以及參觀博物館時的深藍旗袍式洋裝，另搭配高盤髮與約7至8公分高跟鞋。 她們造訪史密森尼學會國立亞洲藝術博物館，參觀孔雀廳、欣賞藝術作品並聆聽童聲演唱，整體呈現文化交流與柔性外交，也凸顯第一夫人的形象管理。
精華 FAQ
因為兩人時隔9年再次公開同框，且分別代表中美兩大經濟體的第一夫人形象；她們在博物館參訪時的穿搭、儀態與互動，都被外界視為外交場上的另一種較勁。
她共換了3套服裝，包括下機時的灰色中式套裝、出席國宴的大紅洋裝，以及參觀博物館時的深藍旗袍式洋裝，另搭配高盤髮與約7至8公分高跟鞋。
她們造訪史密森尼學會國立亞洲藝術博物館，參觀孔雀廳、欣賞藝術作品並聆聽童聲演唱，整體呈現文化交流與柔性外交，也凸顯第一夫人的形象管理。
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