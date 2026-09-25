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警方辦案查獲 英追隨美腳步 返還中國12件流失文物

記者賴錦宏／綜合報導
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英國向中國返還12件流失的文物藝術品，是由倫敦警察局在辦案過程中查獲；圖為返還的...
英國向中國返還12件流失的文物藝術品，是由倫敦警察局在辦案過程中查獲；圖為返還的文物。 （新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國倫敦警方查獲12件中國流失文物並返還。
  • 重點二：中英依聯合國公約合作打擊文物非法販運。
  • 重點三：英國近年已兩度向中國移交查獲走私文物。

繼美國在上周歸還中國68件文物和藝術品後，英國倫敦23日也向中國返還12件流失文物藝術品，中方回應稱是守護人類文明成果的正義之舉。據了解，這是英國近年來第二次向中國返還流失文物。2020年10月，倫敦大都會警察局亦曾將此前查獲的68件走私文物轉交中國駐英大使館

新華社報導，英國向中國返還的流失文物交接儀式在中國駐英國大使館舉行。中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權視訊致辭，中國駐英國大使鄭澤光以及英國倫敦警察局，英國外交部，英國數位、文化、媒體和體育部，歐洲安全與合作組織代表出席儀式。

據央視新聞，此次英國返還的12件文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。中、英均為聯合國教科文組織「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」締約國。在公約框架下，中國國家文物局通過中國駐英國使館與英方密切協作，成功實現上述文物藝術品返還。

據中國國家文物局新聞稿稱，英方表示，首相柏能日前與中國國家主席習近平通電話時，重申英方將加強同中方在各領域的交流合作，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。此次文物返還正是兩國務實合作的積極成果，也體現雙方相互尊重、共同打擊文物非法販運的堅定決心。

中方表示，「此次文物返還是中英共同踐行相關國際公約、保護文化遺產的又一重要成果」。期待以此次合作為契機，與英方共同落實好前不久兩國領導人通話時達成的重要共識，進一步促進兩國文化交流，夯實中英關係的民意基礎，為發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係作出貢獻。

英國為收藏中國流失文物最多的國家。大英博物館藏有約2.3萬件，長期陳列約2000件。 ‌‌據悉，中國先前已從英國追索回數千件文物，但仍有大量中國文物留存於英方機構。 ‌‌

英國向中國返還12件流失文物藝術品的交接儀式23日在中國駐英國使館舉行；圖為返還...
英國向中國返還12件流失文物藝術品的交接儀式23日在中國駐英國使館舉行；圖為返還的文物。（中新社）

精華 FAQ

  • 英國此次向中國返還12件流失文物藝術品，這批文物由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲，之後依相關程序轉交給中方。

  • 雙方是在聯合國教科文組織關於禁止和防止非法進出口文化財產的公約框架下合作，由中國國家文物局透過駐英使館與英方密切協作促成返還。

  • 這已是英國近年第二次向中國返還流失文物，2020年10月倫敦大都會警察局也曾將查獲的68件走私文物轉交中國駐英大使館。

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