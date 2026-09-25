訪華15次驚艷兵馬俑 馬斯克母連發3文 讚中國乾淨安全

馬斯克母親連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽。（取材自快科技）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅耶馬斯克連發3文，盛讚中國乾淨、安全又友善。

梅耶馬斯克連發3文，盛讚中國乾淨、安全又友善。 重點二： 她自稱走訪中國15座城市，常利用工作空檔深度旅遊。

她自稱走訪中國15座城市，常利用工作空檔深度旅遊。 重點三：聽從馬斯克建議參觀西安兵馬俑，直言古蹟令人驚嘆。

美國企業家馬斯克 的母親梅耶馬斯克在社交媒體上連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽，並稱讚中國「乾淨又安全」。她表示到訪過中國15座城市，並曾聽從兒子建議前往西安參觀兵馬俑，直言該古蹟令人驚嘆。

綜合中新社、快科技報導，梅耶馬斯克在第一條動態裡稱，她去過中國15座城市。在她的感受裡，中國城市環境整潔有序，社會治安讓人安心，沿途公路兩側草木繁茂，自然風光賞心悅目。在與當地人相處的過程中，她真切體會到普通民眾待人友善，做事勤懇務實，充滿生活活力。

在第二條動態，梅耶談及各地的人文風光。因為工作契機來到中國時，她總會特意留出一兩天空閒時間，深度走訪當地。

在她眼中，國內每一座城市都擁有獨屬於自己的歷史印記，留存著眾多值得細細品味的古蹟名勝，不同地域的歷史文化各有千秋，處處都藏著驚喜，等待外來遊客發掘探索。

第三條動態，她專門聊到了聞名世界的兵馬俑。聽從兒子的建議，她親身前往西安參觀這處世界文化遺產，面對氣勢恢宏的地下軍陣，直言這處古蹟簡直令人驚嘆。

有網友回覆道：「確實如此！而且中國還很有創新精神！！我最喜歡上海、深圳和九寨溝！」還有人建議：「如果你想體驗賽博朋克風格，那就去長沙吧。」

也有網友回覆，「到目前為止已經去了9座城市。到1月份的時候還想再去哈爾濱，去體驗精彩的哈爾濱冰雪節；還會去北京（再去一次）、成都和重慶。」

有人評論道，「你說得完全正確，我很喜歡去中國旅行！那是一個既美麗又現代的國家，人們也很友善！」

馬斯克母親連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽。（取材自快科技）

馬斯克母親連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽。（取材自快科技）