訪華15次驚艷兵馬俑 馬斯克母連發3文 讚中國乾淨安全
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美國企業家馬斯克的母親梅耶馬斯克在社交媒體上連發三條動態，分享她多次訪華的真實感受，力薦大眾前往中國遊覽，並稱讚中國「乾淨又安全」。她表示到訪過中國15座城市，並曾聽從兒子建議前往西安參觀兵馬俑，直言該古蹟令人驚嘆。
綜合中新社、快科技報導，梅耶馬斯克在第一條動態裡稱，她去過中國15座城市。在她的感受裡，中國城市環境整潔有序，社會治安讓人安心，沿途公路兩側草木繁茂，自然風光賞心悅目。在與當地人相處的過程中，她真切體會到普通民眾待人友善，做事勤懇務實，充滿生活活力。
在第二條動態，梅耶談及各地的人文風光。因為工作契機來到中國時，她總會特意留出一兩天空閒時間，深度走訪當地。
在她眼中，國內每一座城市都擁有獨屬於自己的歷史印記，留存著眾多值得細細品味的古蹟名勝，不同地域的歷史文化各有千秋，處處都藏著驚喜，等待外來遊客發掘探索。
第三條動態，她專門聊到了聞名世界的兵馬俑。聽從兒子的建議，她親身前往西安參觀這處世界文化遺產，面對氣勢恢宏的地下軍陣，直言這處古蹟簡直令人驚嘆。
有網友回覆道：「確實如此！而且中國還很有創新精神！！我最喜歡上海、深圳和九寨溝！」還有人建議：「如果你想體驗賽博朋克風格，那就去長沙吧。」
也有網友回覆，「到目前為止已經去了9座城市。到1月份的時候還想再去哈爾濱，去體驗精彩的哈爾濱冰雪節；還會去北京（再去一次）、成都和重慶。」
有人評論道，「你說得完全正確，我很喜歡去中國旅行！那是一個既美麗又現代的國家，人們也很友善！」
她連發3條動態，分享多次訪華的親身感受，稱中國乾淨又安全，也推薦大家到中國旅遊，並特別提到自己對各地人文景觀的喜愛。 她表示自己去過中國15座城市，感受到城市環境整潔有序、治安讓人安心，沿途風景優美，且當地人友善、勤懇務實，充滿生活活力。 梅耶馬斯克說是聽從兒子馬斯克的建議前往西安參觀兵馬俑，親眼看到這座世界文化遺產後，直言地下軍陣氣勢宏偉、令人驚嘆。
精華 FAQ
她連發3條動態，分享多次訪華的親身感受，稱中國乾淨又安全，也推薦大家到中國旅遊，並特別提到自己對各地人文景觀的喜愛。
她表示自己去過中國15座城市，感受到城市環境整潔有序、治安讓人安心，沿途風景優美，且當地人友善、勤懇務實，充滿生活活力。
梅耶馬斯克說是聽從兒子馬斯克的建議前往西安參觀兵馬俑，親眼看到這座世界文化遺產後，直言地下軍陣氣勢宏偉、令人驚嘆。
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