川習助攻 中國單周貨櫃吞吐創新高 出口優勢讓歐盟警戒

大陸港口迎來史上最繁忙的一周。圖為載滿家電、輪胎離開山東青島港的科倫坡貨櫃輪駛往澳洲。新華社【作者：許峰碩 ，日期：2026-09-25，數位典藏序號：20260924232854319】

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國港口單周貨櫃吞吐量達727.9萬TEU，創歷史新高。

中國港口單周貨櫃吞吐量達727.9萬TEU，創歷史新高。 重點二： 出口與高科技製造維持強勢，帶動前8月外貿與順差擴大。

出口與高科技製造維持強勢，帶動前8月外貿與順差擴大。 重點三：中國出口占比逼近全球四成，歐盟憂心並考慮保護措施。

川習會 登場前，中國港口迎來史上最繁忙的一周。中國交通運輸部數據顯示，截至20日的一周，監測港口貨櫃吞吐量達727.9萬TEU（20呎標準櫃單位）。彭博指，這一數字較去年同期增加約9%，創歷史新高。

彭博報導，中國港口貨櫃吞吐量自8月底以來持續走高，9月前兩周整體貿易量也較去年同期增加約6%。報導分析，全球人工智慧基礎建設投資升溫，帶動亞洲地區貿易，也有助於抵消中國內需偏弱帶來的壓力。

美國財長貝森特 表示，美中已同意把原訂11月10日到期的貿易休戰延長兩個月至明年1月10日，雙方並持續討論規模更大的貿易協議。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬指，早在8月，關稅不確定性就已促使美國進口需求提前釋放，因中國企業仍面臨貿易壁壘升高的風險。

中國近期出口也維持強勢。海關數據顯示，按美元計價，8月出口4014.4億美元，年增25%；進口2823.6億美元，年增28.2%，單月貿易順差達1190.9億美元。若按人民幣計價，今年前8月出口20.17元，年增14.6%；進口14.7元，年增22%。

高科技及機電產品是今年出口成長的重要支撐。中國國家統計局指，前8月高新技術產品出口額年增37.1%，其中積體電路大增95.4%，自動資料處理設備及零組件增43.3%，汽車出口額也成長47.1%；8月規模以上工業企業出口交貨值連續第五個月維持兩位數成長。

而中國歐盟 商會主席彥辭表示，今年前7月，中國占全球貨櫃出口比重已接近40%。他說，5年前，歐洲每出口1個貨櫃到中國，中國就出口2.5個到歐洲；現在，歐洲每出口1個貨櫃到中國，中國就出口6個到歐洲。彭博提到，中國出口優勢正引發歐盟警戒，並促使當地官員考慮採取保護主義措施，以維護當地產業。